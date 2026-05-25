«Мілан» після провального сезону звільнив тренера та трьох функціонерів

glavcom.ua
Антон Федорців
Массіміліано Аллегрі не зміг повернути гранд у головний єврокубок
Невихід у Лігу чемпіонів дорого коштував менеджменту «россонері»

Керівництво італійського «Мілана» оперативно відреагувало на фініш команди п'ятою у Серії A. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

«Россонері» звільнили головного тренера команди Массіміліано Аллегрі. Також свої посади втратило тріо функціонерів. Безробітними стали виконавчий директор Джорджо Фурлані, спортивний директор Іглі Таре та технічний директор Жофрі Монкада.

Аллегрі повернувся на «Сан-Сіро» лише минулого літа. Тоді він підписав із «Міланом» контракт на два роки. Проте, відпрацювати весь термін договору фахівцеві не судилося.

Перша каденція Аллегрі з «россонері» була успішнішою. Уперше він тренував «Мілан» у 2010-2014 роках. Алленаторе виграв Скудетто за підсумком сезону 2010/11 та Суперкубок Італії у наступному. На євроарені найкращим досягненням тієї команди став чвертьфінал Ліги чемпіонів.

«Мілан» у сезоні 2025/26

У цій кампанії «россонері» змагалися лише на внутрішній арені. Після першого кола команда йшла другою у турнірній таблиці. Проте, в другій половині сезону загальмувала та залишилася лише в боротьбі за місце в чільній четвірці.

Аби потрапити до Ліги чемпіонів, «Мілану» було достатньо переграти «Кальярі» на домашній арені. Підопічні Аллегрі оформили швидкий гол зусиллями Салемакерса, але потім пропустили двічі та програли (1:2). Як наслідок, «россонері» фінішували в Серії A на п'ятій сходинці (70 очок) та вийшли лише в Лігу Європи.

Натомість в Кубку Італії «Мілан» пройшов «Барі» (2:0) та «Лечче» (3:0), але поступився римському «Лаціо» (0:1) в 1/8 фіналу. Боротьбу за Суперкубок Італії команда Аллегрі припинила на півфінальній стадії, зазнавши поразки від «Наполі» (0:2).

Чим відомий Массіміліано Аллегрі

Уродженець Ліворно, виступав на позиції півзахисника. Головним клубом ігрової кар'єри стала «Пескара». Також виступав за «Ліворно», «Пізу», «Кальярі», «Перуджу», «Наполі» та низку скромніших колективів.

Тренерську діяльність розпочав на чолі «Альянезе» в сезоні 2003/04. Пізніше працював зі СПАЛом, «Гроссето» (двічі), «Сассуоло», «Кальярі». Після першого періоду в «Мілані» двічі працював із туринським «Ювентусом» (2014-2019, 2021-2024 роки).  Саме зі «Старою синьйорою» завоював найбільше трофеїв – п'ять Скудетто, п'ять Кубків і два Суперкубки Італії.

До слова, раніше віцечемпіон Італії офіційно залишився без головного тренера. Антоніо Конте та керівництво «Наполі» домовилося про дострокове завершення співпраці. Він відпрацював два з трьох сезонів за контрактом.

Нагадаємо, керманич міланського «Інтера» Крістіан Ківу повторив два досягнення Жозе Моурінью. Румун став п'ятим тренером на чолі «нерадзуррі» зі Скудетто в дебютному сезоні. Також він став першим іноземцем із 2010 року з титулом Серії A.

