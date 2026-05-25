Гвардіола поділився планами після відставки з «Манчестер Сіті»

Антон Федорців
Антон Федорців
Хосеп Гвардіола не поспішатиме відновлювати діяльність
фото: Reuters
Титулований фахівець візьме паузу в тренерській кар'єрі

Колишній керманич англійського «Манчестер Сіті» Хосеп Гвардіола прагне відпочити. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу клубу.

Іспанець припустив, що пауза в карєрі буде довгою. Водночас його рідні сумніваються, що Гвардіола зможе довго залишатися без роботи. За словами тренера, близькі дали йому три місяці.

«За винятком півроку в Нью-Йорку, це триває вже 17-18 років кожні три дні. Люди вимагають треблів і перемог у Премєр-лізі. Мені треба трохи видихнути та розслабитися. Я буду поза футболом певний час, принаймні так мені здається зараз», – заявив Гвардіола.

Тренер несподівано вирішив покинути «Етіхад» за рік до завершення контракту. На чолі «містян» він відпрацював 10 сезонів. За цей час «Манчестер Сіті» виграв 20 трофеїв, зокрема Гвардіола шість разів зробив манкуніанців чемпіонами Англії та тріумфував у Лізі чемпіонів 2022/23.

До слова, раніше «Манчестер Юнайтед» призначив головного тренера. Ним прогнозовано став Каррік. У січні англійський фахівець очолив червоних дияволів до кінця сезону.

Нагадаємо, лондонський «Арсенал» заробив найбільше серед чемпіонів європейських ліг. «Каноніри» випередили переможців решти провідних чемпіонатів Європи за виграними призовими. Столичний гранд отримає понад 223 млн євро.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга ФК Манчестер Сіті Пеп Гвардіола

