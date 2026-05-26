«Нью-Йорк Нікс» вперше з 1999 року вийшов у фінал плейоф НБА

Артем Худолєєв
фото: Reuters
У фіналі «Нью-Йорк» зіграє з переможцем протистояння між «Оклахомою» та «Сан-Антоніо»

«Нью-Йорк Нікс» у гостях з рахунком 130:93 обіграв «Клівленд» і вийшов у фінал плейоф Національної баскетбольної асоціації (НБА). Про це повідомляє «Главком».

Найрезультативнішим гравцем матчу став захисник «Клівленда» Донован Мітчелл (31 набране очко), також він зробив 4 підбирання та 1 передачу. У «Нью-Йорка» найкращим став центровий Карл-Ентоні Таунс (19 очок, 14 підбирань та 3 передачі).

«Нью-Йорк» виграв серію із рахунком 4-0. У фіналі команда зіграє з переможцем протистояння між «Оклахомою» та «Сан-Антоніо». Після чотирьох матчів рахунок у серії – 2-2.

«Нью-Йорк» зіграє у фіналі плейоф вперше з 1999 року. Тоді команда поступилася «Сан-Антоніо» (1-4). «Нью-Йорк» є дворазовим чемпіоном НБА (1970, 1973 роки).

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

  • Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

  • Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0
Збірна Колумбії опублікувала заявку на Чемпіонат світу 2026 з ексзіркою УПЛ
Бобров набрав 13 очок у грі бронзової серії чемпіонату Румунії
Гранд чемпіонату Франції звільнив тренера після виходу до Ліги чемпіонів
«Нью-Йорк Нікс» вперше з 1999 року вийшов у фінал плейоф НБА
Біля Білого дому стартувало будівництво арени для боїв без правил
Олімпійська чемпіонка розплакалася після свого вильоту з «Ролан Гарросу»
