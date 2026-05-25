Тренер збірної Іспанії пояснив мотиви відмови від футболістів «Реала»

На Мундіаль не поїде жоден представник Королівського клубу

Керманич національної команди Іспанії Луїс де ла Фуенте після оголошення заявки на Чемпіонат світу 2026 відкинув упередженість щодо мадридського «Реала». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Mundo Deportivo.

У список обраних на Кубок світу не потрапив жоден футболіст «вершкових». Головний тренер «Фурії Рохи» запевнив, що при виборі складу не звертає увагу на клуби. Натомість він зосереджується на якостях виконавців.

«Я не дивлюся на походження гравців. Я не прихильник локалізму, що, ймовірно, притаманно деяким уболівальників. Це не має значення для мене. Я не можу давати комусь поради, я лише прошу гравців відчути кольори цієї країни, що вони й роблять», – заявив де ла Фуенте.

Фінальна заявка збірної Іспанії на ЧС-2026

У складі національної команди на турнір поїдуть 26 футболістів. Вони представляють чемпіонати Англії, Німеччини та Франції. На батьківщині виступають 17 гравців.

Воротарі: Унаї Сімон («Атлетік»), Давід Рая («Арсенал»), Жоан Гарсія («Барселона»)

Захисники: Педро Порро («Тоттенхем»), Маркос Льоренте («Атлетіко»), Емерік Ляпорт («Атлетік»), Пау Кубарсі («Барселона»), Марк Пубіль («Атлетіко»), Ерік Гарсія («Барселона»), Марк Кукурелья («Челсі»), Алекс Грімальдо («Баєр»)

Півзахисники: Родрі («Манчестер Сіті»), Мартін Субіменді («Арсенал»), Педрі («Барселона»), Фабіан Руїс (ПСЖ), Мікель Меріно («Арсенал»), Гаві («Барселона»), Алекс Баена («Атлетіко»)

Нападники: Мікель Оярсабаль («Реал Сосьєдад»), Ламін Ямаль («Барселона»), Ферран Торрес («Барселона»), Борха Іглесіас («Сельта»), Дані Ольмо («Барселона»), Віктор Муньйос («Осасуна»), Ніко Вільямс («Атлетік»), Єремі Піно («Крістал Пелас»)

Збірна Іспанії на ЧС-2026

«Фурія Роха» змагатиметься в квартеті H. На груповому етапі Мундіалю іспанці зустрінуться з національними командами Кабо-Верде, Саудівської Аравії та Уругваю.

Перший матч команди де ла Фуенте відбудеться в американській Атланті. Матч проти Кабо-Верде запланований на 15 червня. Там же збірні Іспанії протистоятиме аравійцям.

До слова, іменитий тренер повернувся на місток збірної Кюрасао перед Чемпіонатом світу. Нідерландець Дік Адвокат відновить роботу з «Блакитною хвилею» після кількамісячної паузи. Саме він сенсаційно вивів національну команду на Мундіаль.

Нагадаємо, раніше збірна Аргентини оголосила попередню заявку на Чемпіонат світу 2026. До списку Ліонеля Скалоні потрапили 55 футболістів. Поза заявкою опинився нападник італійської «Роми» Пауло Дібала.