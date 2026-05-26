Хамес Родрігес поїде на Мундіаль в 34 роки

Латиноамериканські «кав'ярники» везуть на турнір головних зірок

Тренерський штаб національної команди Колумбії визначився з переліком футболістів на прийдешній Чемпіонат світу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Колумбійської федерації футболу.

Головний тренер Нестор Лоренсо взяв на Мундіаль найкращого бомбардира ЧС-2014 Хамеса Родрігеса з американської «Міннесоти Юнайтед». Також на Кубок світу поїде вінгер мюнхенської «Баварії» Луїс Діас. Головною ударною силою збірної Колумбії повинен стати форвард лісабонського «Спортінга» Луїс Суарес.

Не обійшлося і без ложки дьогтю. Виклик отримав форвард російського «Краснодара» Джон Кордоба. Також до заявки потрапив колишній нападник львівських «Карпат» Хорхе Карраскаль, який пізніше зашкварився виступами за московські ЦСКА та «Динамо» після повномасштабного вторгнення РФ.

Фінальна заявка збірної Колумбії на ЧС-2026

Лоренсо взяв на Кубок світу 26 футболістів. Місцевий чемпіонат представляє лише досвідчений воротар Давід Оспіна, який захищає кольори «Атлетіко Насьйоналя» з Медельїна. Решта виступають у першостях Мексики, Аргентини, Туреччини, Італії, Англії, Іспанії, Франції, Португалії, Бразилії, США, Німеччини та Росії.

Воротарі: Каміло Варгас («Атлас»), Альваро Монтеро («Велес Сарсфілд»), Давід Оспіна («Атлетіко Насьйональ» )

Захисники: Давінсон Санчес («Галатасарай»), Джон Лукумі («Болонья»), Єррі Міна («Кальярі»), Вільєр Дітта («Крус Асуль»), Даніель Муньйос («Крістал Пелас»), Сантьяго Ар'яс («Індепендьєнте»), Хоан Мохіка («Мальорка»), Дейвер Мачадо («Нант»)

Півзахисники: Річард Ріос («Бенфіка»), Джефферсон Лерма («Крістал Пелас»), Кевін Кастаньйо («Рівер Плейт»), Хуан Портілья («Атлетіко Паранаенсе»), Густаво Пуерта («Расінг» Сантандер), Джон Ар'яс («Палмейрас»), Хуан Фернандо Кінтеро («Рівер Плейт»), Хамес Родрігес («Міннесота Юнайтед»), Хамінтон Кампа («Росаріо Сентраль»)

Нападники: Хорхе Карраскаль («Фламенго»), Хуан Ернандес («Бетіс»), Луїс Діас («Баварія»), Луїс Суарес («Спортінг»), Андрес Гомес («Васко да Гама»), Джон Кордоба («Краснодар»)

За результатами жеребкування «кав'ярники» потрапили в квартет K. Там суперниками колумбійців будуть національні команди Португалії, ДР Конго та Узбекистану.

Перший матч відбудеться 17 червня. Колумбія зустрінеться з узбецькою збірною у Мехіко. Проти конголезців підопічні Лоренсо зіграють у передмісті мексиканської Гвадалахари, а з Кріштіану Роналду та компанією «кав'ярники» перетнуться в американському Маямі.

До слова, тренерський штаб збірної Іспанії не взяв на ЧС-2026 жодного футболіста мадридського «Реала». Віцечемпіон Ла Ліги залишився без представництва в національній команді. Натомість Барселона делегувала сімох виконавців.

