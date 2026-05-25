Віцечемпіон Італії офіційно залишився без головного тренера

Антон Федорців
Антон Федорців
Антоніо Конте став безробітним
Фахівець виграв два трофеї з командою

Антоніо Конте пішов із посади керманича італійського «Наполі». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Сторони домовилися про дострокове завершення співпраці. Контракт Конте з «партенопейцями» був розрахований до літа 2027 року. Тепер прізвище тренера пов'язують з національною командою Італії.

Напередодні відставку тренера анонсував президент «Наполі» Ауреліо Де Лаурентіс. Сам Конте подякував президенту за довіру, а вболівальникам – за підтримку. Він також заявив, що не зміг забезпечити єдність команди в другий сезон роботи.

«Наполі» в сезоні 2025/26

У цій кампанії «партенопейці» змагалися на кількох фронтах. Із Ліги чемпіонів підопічні Конте вилетіли після основного раунду, а з Кубка Італії – на чвертьфінальній стадії.

Водночас у фіналі Суперкубка Італії «Наполі» переграв «Болонью» (2:0). Натомість в Серії A команда фінішувала другою. «Партенопейці» набрали 76 очок і не змогли захистити титул від посягань міланського «Інтера».

Чим відомий Антоніо Конте

Уродженець Лечче, вихованець однойменного клубу. Згодом провів 13 сезонів за туринський «Ювентус». Як тренер дебютував у 2006 році на чолі «Ареццо».

Пізніше тренував «Барі», «Аталанту» з Бергамо, «Сієну», «Ювентус», збірну Італії, лондонський «Челсі», «Інтер», лондонський «Тоттенгем». До керма «Наполі» став у 2024 році. Виграв Серію B з «Барі» та п'ять разів тріумфував у Серії A («Юве» – тричі, «Інтер», «Наполі»). Також зробив «Челсі» чемпіоном Англії.

Окрім того, завоював три Суперкубки Італії та Кубок Англії. Конте п'ять разів став найкращим тренером Італії.

До слова, італієць Карло Анчелотті офіційно продовжив контракт зі збірною Бразилії. Він  уклав договір до середини 2030 року. Анчелотті очолив Бразилію у травні торік.

Нагадаємо, керманич міланського «Інтера» Крістіан Ківу повторив два досягнення Жозе Моурінью. Румун став п'ятим тренером на чолі «нерадзуррі» зі Скудетто в дебютному сезоні. Також він став першим іноземцем із 2010 року з титулом Серії A.

Теги: Антоніо Конте ФК Наполі Серія А НОВИНИ ФУТБОЛУ

