Біля Білого дому стартувало будівництво арени для боїв без правил

На території резиденції президента США готують арену на 5000 гостей

На території Білого дому офіційно стартувало будівництво арени для турніру UFC Freedom Fights 250, який запланований уже на 14 червня. Подія стане першим професійним спортивним турніром, проведеним безпосередньо на території президентської резиденції США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на телеканал Fox News.

За інформацією телеканалу, у понеділок 25 травня робітники почали монтувати елементи освітлювальної конструкції та зводити тимчасову арену. Очікується, що майданчик зможе вмістити близько 5000 запрошених гостей.

Турнір UFC Freedom Fights 250 відбудеться 14 червня та збігатиметься з 80-річчям президента США Дональда Трампа.

Організатори вже анонсували сім поєдинків. Два з них матимуть статус титульних:

– Ілія Топурія зустрінеться з Джастіном Гейджі у бою за чемпіонський пояс у легкій вазі;

– Алекс Перейра проведе поєдинок проти Сіріла Гана за тимчасовий титул у важкій вазі.

Про плани організувати турнір UFC у президентській резиденції стало відомо ще 5 липня 2025 року. Тоді в адміністрації Трампа заявляли, що хочуть перетворити подію на масштабне медійне шоу з політичним і символічним підтекстом. Подія стане першим професійним турніром зі змішаних єдиноборств в історії президентської резиденції США