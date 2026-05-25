Олімпійська чемпіонка розплакалася після свого вильоту з «Ролан Гарросу»

Ціньвень Чжень не змогла стримати емоцій на післяматчевій пресконференції

Олімпійська чемпіонка Парижа-2024 та ексчетверта ракетка світу Ціньвень Чжень зазнала сенсаційної поразки від польки Майї Хвалінської вже у першому колі «Ролан Гарросу». Про це повідомляє «Главком».

Неприємний старт для китаянки

23-річна китайська тенісистка розгромно поступилася польській кваліфаєрці Маї Хваліньській, яка посідає 114-те місце в рейтингу WTA, з рахунком 4:6, 0:6. Для Хваліньської цей тріумф став першою перемогою в основній сітці турнірів Великого шлема з 2022 року, тоді як Чжень уперше в кар'єрі вибула у стартовому раунді паризького «Мейджора». Цікавим є те, що на цих самих кортах менше двох років тому вона святкувала олімпійське золото.

Емоції китаянки після поразки

Психологічний тиск та невтішні результати призвели до того, що під час післяматчевої пресконференції тенісистка не змогла стримати емоцій і розридалася, через що спілкування з пресою довелося кілька разів переривати. Останні місяці видалися для Чжень вкрай важкими: через серйозну травму ліктя та подальшу операцію вона змушена була пропустити US Open 2025 та Australian Open 2026, а після повернення в тур у лютому так і не змогла знайти свій ігровий ритм. Пропустивши більшість змагань та вилетівши на старті «Ролан Гаррос», де торік вона доходила до чвертьфіналу, фіналістка Відкритого чемпіонату Австралії 2024 року тепер офіційно залишить топ-100 світового рейтингу.

Крізь сльози Чжен визнала, що головною проблемою стала відсутність ігрової практики та колосальний ментальний тиск, який заважав їй демонструвати свій звичний теніс. Вона підкреслила, що суперниця зіграла чудово, а їй самій залишається лише прийняти цю поразку і думати, як рухатися далі. Коментуючи своє катастрофічне падіння в рейтингу, китайська зірка зазначила, що ніколи не фокусувалася суто на цифрах, і тепер готова сприймати необхідність починати все з чистого аркуша як позитивний викликом, який змусить її працювати ще наполегливіше.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна перемогла угорку Бондар, яка їздила на турнір «Газпрому» в Росію.