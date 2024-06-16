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Гравець, у якого під час минулого чемпіонату Європи зупинилося серце, забив гол на Євро-2024

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Гравець, у якого під час минулого чемпіонату Європи зупинилося серце, забив гол на Євро-2024
Еріксон став найстаршим (32 роки та 123 дні) автором голу в історії збірної Данії на чемпіонатах Європи
фото: UEFA

Крістіан Еріксен відкрив рахунок у грі зі Словенією

Півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен сьогодні, 16 червня, відзначився голом на 17 хвилині гри першого туру Євро-2024 у ворота Словенії.

Наразі рахунок гри 1:0 на користь Данії.

Також він став найстаршим (32 роки та 123 дні) автором голу в історії збірної Данії на чемпіонатах Європи.

Варто зазначити, що 12 червня 2021 року під Еріксен знепритомнів в матчі Євро-2020 проти Фінляндії. В нього тоді зупинилося серце.

Рятувати Крістіана лікарі почали надавати відразу на полі. Зокрема, за допомогою масажу серця, використовуючи дефібрилятор.

Коли його відвозили до лікарні, він вже був у свідомості.

Нагадаємо, 14 червня поєдинком Німеччина–Шотландія у Мюнхені розпочався Чемпіонат Європи з футболу–2024. Із 14 червня до 14 липня відбудеться фінальна частина футбольного Євро-2024. Матчі континентальної першості прийматимуть десять міст Німеччини. Фінал турніру відбудеться у неділю, 14 липня 2024 року, у Берліні.

До слова, Україна тричі в історії грала у фінальній частині Євро ( у 2012, 2016, 2021 роках).

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Теги: Крістіан Еріксен НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020

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