Німеччина чи Шотландія? Букмекери оцінили шанси учасників матчу відкриття Євро-2024
Німеччину букмекери вважають беззаперечним фаворитом поєдинку
Сьогодні, 14 червня, о 22:00 за київським часом стартує Чемпіонат Європи з футболу. Збірна Німеччини у стартовому матчі групового етапу Євро-2024 зіграє з командою Шотландії на мюнхенській «Альянц Арені».
Ці команди представлені у групі «А», в якій також грають збірні Швейцарії та Угорщини – 15 червня о 16:00 на «Штадіон Кельн».
Саме Німеччину букмекери вважають беззаперечним фаворитом поєдинку.
Зокрема, згідно з інформацією аналітиків міжнародної букмекерської контори bwin, коефіцієнт на перемогу Німеччини становить 1.27, на нічию – 5.75, перемогу Шотландії – 11.50.
Варто зазначити, що команди 17 разів зустрічалися одна з одною. Німці здобули вісім перемог, а шотландці – чотири. Різниця м'ячів складає 26:23 на користь Бундестіму.
Збірні Німеччини і Шотландії у 2015 році в рамках відбіркового турніру Євро-2016 зіграли з рахунком 3:2. Вирішальний м'яч на останніх хвилинах забив Ілкай Гюндоган, який зараз є одним із основоположних футболістів команди Юліана Нагельсманна.
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