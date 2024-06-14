Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Німеччина чи Шотландія? Букмекери оцінили шанси учасників матчу відкриття Євро-2024

Христина Жиренко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Німеччина чи Шотландія? Букмекери оцінили шанси учасників матчу відкриття Євро-2024
Коефіцієнт на перемогу Німеччини становить 1.27, на нічию – 5.75, перемогу Шотландії – 11.50
зображення: football24.ua

Німеччину букмекери вважають беззаперечним фаворитом поєдинку

Сьогодні, 14 червня, о 22:00 за київським часом стартує Чемпіонат Європи з футболу. Збірна Німеччини у стартовому матчі групового етапу Євро-2024 зіграє з командою Шотландії на мюнхенській «Альянц Арені».

Ці команди представлені у групі «А», в якій також грають збірні Швейцарії та Угорщини – 15 червня о 16:00 на «Штадіон Кельн».

Саме Німеччину букмекери вважають беззаперечним фаворитом поєдинку.

Зокрема, згідно з інформацією аналітиків міжнародної букмекерської контори bwin, коефіцієнт на перемогу Німеччини становить 1.27, на нічию – 5.75, перемогу Шотландії – 11.50.

Варто зазначити, що команди 17 разів зустрічалися одна з одною. Німці здобули вісім перемог, а шотландці – чотири. Різниця м'ячів складає 26:23 на користь Бундестіму.

Збірні Німеччини і Шотландії у 2015 році в рамках відбіркового турніру Євро-2016 зіграли з рахунком 3:2. Вирішальний м'яч на останніх хвилинах забив Ілкай Гюндоган, який зараз є одним із основоположних футболістів команди Юліана Нагельсманна.

Читайте також: Календар усіх матчів Євро-2024: час та місце проведення поєдинків
Теги: чемпіонат Європи Шотландія букмекери Німеччина НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ППО Patriot
Скільки Patriot Німеччина може передати Україні: Пісторіус розкрив подробиці
Вчора, 14:21
На думку Пісторіуса, Росія зможе напасти на державу НАТО у 2029 році
Коли Путін може напасти на НАТО: глава міноборони Німеччини назвав рік
Вчора, 08:59
Будинок має всього одну кімнату
Шотландія продає безлюдний острів за понад $637 тис.: на ньому розташований будинок
12 червня, 05:01
В дебютному сезоні в «Жироні» Довбик забив 24 голи та зробив 10 асистів
Довбик близький до переходу в іспанський гранд – ЗМІ
11 червня, 17:47
Шольц заявив, що рішення дозволити Україні використовувати німецьку зброю для ударів по РФ ретельно продумано
Удари німецькою зброєю по території РФ. Шольц зробив несподівану заяву
4 червня, 10:28
До захисту країн НАТО є великі питання
НАТО не зможе захистити Європу від Путіна? Financial Times назвала головний ризик
30 травня, 13:25
Сьогодні Таїсії Онофрійчук виповнилось 16 років
Онофрійчук здобула бронзу на дебютному чемпіонаті Європи з художньої гімнастики
26 травня, 13:11
Нові графіки відключень та «Рамштайн-22». Головне за 20 травня
Нові графіки відключень та «Рамштайн-22». Головне за 20 травня
20 травня, 21:00
До початку чемпіонату Європи команда Сергія Реброва проведе три товариські поєдинки
Ребров обрав склад збірної України на товариські матчі перед Євро-2024
16 травня, 17:27

Новини

Німеччина чи Шотландія? Букмекери оцінили шанси учасників матчу відкриття Євро-2024
Німеччина чи Шотландія? Букмекери оцінили шанси учасників матчу відкриття Євро-2024
Збірна України випустила щемливе відео-звернення перед Євро-2024
Збірна України випустила щемливе відео-звернення перед Євро-2024
«Укрпошта» презентувала марку присвячену Євро-2024
«Укрпошта» презентувала марку присвячену Євро-2024
Матч відкриття Євро-2024. Що відомо про збірні Німеччини та Шотландії
Матч відкриття Євро-2024. Що відомо про збірні Німеччини та Шотландії
Німеччина – Шотландія. Де дивитися трансляцію першої гри Євро-2024
Німеччина – Шотландія. Де дивитися трансляцію першої гри Євро-2024
Календар усіх матчів Євро-2024: час та місце проведення поєдинків
Календар усіх матчів Євро-2024: час та місце проведення поєдинків

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
79K
Після підриву Каховської ГЕС росіяни вчиняють черговий екологічний злочин
26K
Множинне громадянство: куди зникла ідея президента?
23K
Чехія визначилась із майбутнім для українських біженців: є два варіанти
6639
У київському метро пасажирка потрапила під потяг: поліція повідомила деталі події
5760
На Хмельниччині лунають вибухи
4949
«Це буде більш справедливо». Влада змінить систему відключень світла

Новини

Тепер офіційно: нардеп Вірастюк розлучився. Суди тривали понад рік
Сьогодні, 17:00
Бельгійський депутат закликав Захід використовувати заморожені активи РФ
Вчора, 13:00
Дослідження: за час великої війни Росія завдала збитків клімату на $32 млрд
Вчора, 12:13
Американське видання розказало, як українці посилюють танки Abrams
Вчора, 11:24
ДТЕК домовився з американською Honeywell про зміцнення енергетики України
12 червня, 17:48
Сталева ластівка. Штучний інтелект згенерував логотип Сил безпілотних операцій
11 червня, 21:14

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua