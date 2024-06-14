Німеччина чи Шотландія? Букмекери оцінили шанси учасників матчу відкриття Євро-2024

Коефіцієнт на перемогу Німеччини становить 1.27, на нічию – 5.75, перемогу Шотландії – 11.50

Німеччину букмекери вважають беззаперечним фаворитом поєдинку

Сьогодні, 14 червня, о 22:00 за київським часом стартує Чемпіонат Європи з футболу. Збірна Німеччини у стартовому матчі групового етапу Євро-2024 зіграє з командою Шотландії на мюнхенській «Альянц Арені».

Ці команди представлені у групі «А», в якій також грають збірні Швейцарії та Угорщини – 15 червня о 16:00 на «Штадіон Кельн».

Саме Німеччину букмекери вважають беззаперечним фаворитом поєдинку.

Зокрема, згідно з інформацією аналітиків міжнародної букмекерської контори bwin, коефіцієнт на перемогу Німеччини становить 1.27, на нічию – 5.75, перемогу Шотландії – 11.50.

Варто зазначити, що команди 17 разів зустрічалися одна з одною. Німці здобули вісім перемог, а шотландці – чотири. Різниця м'ячів складає 26:23 на користь Бундестіму.

Збірні Німеччини і Шотландії у 2015 році в рамках відбіркового турніру Євро-2016 зіграли з рахунком 3:2. Вирішальний м'яч на останніх хвилинах забив Ілкай Гюндоган, який зараз є одним із основоположних футболістів команди Юліана Нагельсманна.