Довбик близький до переходу в іспанський гранд – ЗМІ

В дебютному сезоні в «Жироні» Довбик забив 24 голи та зробив 10 асистів

У контракті Артема прописана сума відступних у розмірі 40 мільйонів євро

Журналіст Патрік Бергер повідомив, що «Атлетіко» хоче підписати форварда «Жирони» Артема Довбика. Між 26-річним українцем та мадридським клубом вже є принципова домовленість про перехід.

«Наполі» також веде переговори по нападнику, але «Атлетіко» лідирує в перегонах.

Сам футболіст хоче зробити наступний свій кар’єрний крок саме в чемпіонаті Іспанії.

Відзначається, що в контракті Артема прописана сума відступних у розмірі 40 мільйонів євро.

Інформацію Бергера також підтверджує Relevo.

В дебютному сезоні в «Жироні» Довбик забив 24 голи та зробив 10 асистів, ставши найкращим бомбардиром сезону Ла Ліги.