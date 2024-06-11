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Довбик близький до переходу в іспанський гранд – ЗМІ

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Довбик близький до переходу в іспанський гранд – ЗМІ
В дебютному сезоні в «Жироні» Довбик забив 24 голи та зробив 10 асистів

У контракті Артема прописана сума відступних у розмірі 40 мільйонів євро

Журналіст Патрік Бергер повідомив, що «Атлетіко» хоче підписати форварда «Жирони» Артема Довбика. Між 26-річним українцем та мадридським клубом вже є принципова домовленість про перехід.

«Наполі» також веде переговори по нападнику, але «Атлетіко» лідирує в перегонах.

Сам футболіст хоче зробити наступний свій кар’єрний крок саме в чемпіонаті Іспанії.

Відзначається, що в контракті Артема прописана сума відступних у розмірі 40 мільйонів євро.

Інформацію Бергера також підтверджує Relevo.

В дебютному сезоні в «Жироні» Довбик забив 24 голи та зробив 10 асистів, ставши найкращим бомбардиром сезону Ла Ліги.

Джерело
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Артем Довбик

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