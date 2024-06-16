Скандал на Євро-2024. Англійські фанати провокують німців піснею про Другу світову війну

Сьогодні, 16 червня, на Євро-2024 поєдинком проти Сербії стартує збірна Англії. Вболівальники команди вже встигли влаштувати скандал.

У кількох німецьких містах натовпи англійських фанатів виконували пісню «10 німецьких бомбардувальників». У Німеччині її вважають образливою, а УЄФА та Англійська футбольна асоціація раніше обіцяли жорстко карати фанатів за її виконання.

Пісня «10 німецьких бомбардувальників» з'явилися під час Другої світової війни. Британські діти співали її під час атак німецьких літаків на Лондон та інші британські міста. Варто зазначити, що тоді внаслідок бомбардувань загинуло понад 40 тисяч мирних мешканців.

В пісні кілька разів повторюється рядок «Десять німецьких бомбардувальників у небі». Потім іде приспів: «Англійські ВПС збили один». За сюжетом у небі не залишається жодного літака: «Англійські ВПС збили їх».

Німців ця пісня сильно ображає, адже йдеться про їхнє минуле, яке вони вважають за краще не згадувати. Разом з тим, німецька поліція не може покарати англійців за виконання цієї композиції, бо законодавство країни не передбачає жодних санкції за це.

Як відомо, 14 червня поєдинком Німеччина–Шотландія у Мюнхені розпочався Чемпіонат Європи з футболу–2024. Із 14 червня до 14 липня відбудеться фінальна частина футбольного Євро-2024. Матчі континентальної першості прийматимуть десять міст Німеччини. Фінал турніру відбудеться у неділю, 14 липня 2024 року, у Берліні.

До слова, Україна тричі в історії грала у фінальній частині Євро ( у 2012, 2016, 2021 роках).

Найкращий результат України на турнірі – чвертьфінал Євро-2020.