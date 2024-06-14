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Матч відкриття Євро-2024. Що відомо про збірні Німеччини та Шотландії

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Матч відкриття Євро-2024. Що відомо про збірні Німеччини та Шотландії
Збірні команди Німеччини і Шотландії відкриватимуть Євро-2024
фото: uefa.com

14 червня 2024 року відбудеться матч між збірними Німеччини та Шотландії

Сьогодні, у п'ятницю, 14 червня 2024 року, о 22:00 за київським часом стартує Чемпіонат Європи з футболу. Господарі турніру у стартовому матчі групового етапу континентальної першості зіграють з командою Шотландії на мюнхенській «Альянц Арені». Ці комнади представлені у групі «А», в якій також грають збірні Швейцарії та Угорщини – 15 червня о 16:00 на «Штадіон Кельн».

Збірна Німеччини

Збірна Німеччини
Збірна Німеччини

«Бундестім» після тривалих невдач, як під керівництвом Фліка, так і Нагельсманна, зміг почати показувати щось серйозне. У березні німці здобули перемоги над сильними суперниками – 2:0 у Франції та успіх 2:1 у домашньому поєдинку зі збірною Нідерландів.

Якщо говорити про літні збори, то команда Юліана виглядала не так яскраво. У грі з Україною в Нюрнберзі забити при всій перевагі не вдалося – у підсумку стався рахунок 0:0. А дотиснув греків гол Гросса на 89-й хвилині гри.

Збірна Шотландії

Збірна Шотландії
Збірна Шотландії

«Тартанова армія» достроково виграла кваліфікацію на Євро. Тоді вона навіть перемогла Іспанію в першій половині минулого року. Та все ж у поєдинках із Грузією та Норвегією, починаючи з вересня, були спочатку 3 поразки, а потім пара результативних нічиїх.

Підопічні Стіва Кларка в 2024 році також не сильно покращили показники. Вони змогли нарешті перемогти, але це сталося в червневому протистоянні зі скромним Гібралтаром, де команда обмежилася рахунком 2:0. До цього, в березні, були сухі поразки від Нідерландів (0-4) і навіть Північної Ірландії (0-1). І, нарешті, у Глазго перевагу у два м’ячі було втрачено – та битва з Фінляндією принесла лише нічию.

Орієнтовні склади команд

  • Німеччина: Нойєр, Кімміх, Та, Рюдіґер, Міттельштедт, Андріх, Кроос, Мусіала, Гюндоган, Вірц, Хаверц
  • Шотландія: Ганн; Ралстон, Хендрі, Маккена, Тірні, Робертсон; Макгрегор, Мактоміней, Гілмор; Макгінн; Адамс.

Судді матчу

Матч-відкриття Євро-2024 довірили обслуговувати бригаді арбітрів із Франції, яку очолює Клеман Тюрпен. Допомагатимуть йому лайнсмени Ніколя Дано та Бенжамен Пажес. Роль четвертого рефері виконає Франсуа Летесьє.

Прогноз на матч

Явними фаворитами зустрічі є господарі поля. Ставки на їх перемогу приймаються з коефіцієнтом 1,28. Нічия оцінюється котируванням 5,50. А показники на успіх шотландської команди досягають рівня 11,00.

Де дивитися гру Німеччина – Шотландія

Усі матчі Євро-2024 транслюватиме медіасервіс Megogo. Також частина поєдинків (матч-відкриття, матчі збірної України, всі чвертьфінали, півфінали та фінал) будуть доступні на регіональних каналах «Суспільного».

Збірна України з футболу за результатами жеребкування потрапили до групи «E». Підопічні головного тренера збірної Сергія Реброва зустрінуться з командами Румунії, Словаччини та Бельгії.

Історія зустрічей збірних Німеччини і Шотландії

Команди 17 разів зустрічалися одна з одною. Німці здобули вісім перемог, а шотландці – чотири. Різниця м'ячів складає 26:23 на користь Бундестіму.

Збірні Німеччини і Шотландії у 2015 році в рамках відбіркового турніру Євро-2016 зіграли з рахунком 3:2. Вирішальний м'яч на останніх хвилинах забив Ілкай Гюндоган, який зараз є одним із основоположних футболістів команди Юліана Нагельсманна.

Коли гратиме збірна України на Євро-2024

Збірна України з футболу
Збірна України з футболу
  • Румунія – Україна, 17 червня, 16:00
  • Словаччина – Україна, 21 червня, 16:00
  • Україна – Бельгія, 26 червня, 19:00
Читайте також: Календар усіх матчів Євро-2024: час та місце проведення поєдинків
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ спорт Німеччина чемпіонат Європи

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