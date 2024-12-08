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Грузинські спортивні видання повідомили про зміни у мовленні на тлі протестів

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Грузинські спортивні видання повідомили про зміни у мовленні на тлі протестів
Спортивне видання Setanta Sports тимчасово проводитиме ефіри без коментаторів
фото: RFE/RL

Спортивне видання EuropopGe тимчасово призупинило діяльність

Два популярні спортивні грузинські видання зробили заяви щодо останніх подій у країні. Вони повідомили про зміни у мовленні. Про це повідомляє channel in Georgia.

Телевізійний та інтернет мовник Setanta Sports повідомив, що тимчасово проводитиме ефіри без коментаторів:

«Оскільки нам психологічно, емоційно та фізично складно продовжувати коментувати та уникати поточних подій. Солідарність співгромадянам, друзям та колегам, які щиро вірять та бажають західного майбутнього Грузії!».

Спортивне видання EuropopGe тимчасово призупинило діяльність.

«На тлі процесів, що відбуваються в нашій країні, природно, ми не можемо працювати у звичному режимі. Ми вважаємо, що висвітлення спортивних новин у цій реальності неадекватне і неможливе морально та фізично. Ми засуджуємо насильство! Майбутнє Грузії – лише у Європі!».

Зазначається, що за останні дні багато представників бізнесу та журналістів вимагали зупинити насильство в Грузії.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Прем'єр наголосив, що Грузія не збирається приєднатися до ЄС, «жебракуючи та стоячи на одній нозі». За його словами, країна хоче вступити до блоку «гідно, зі здоровою демократичною системою та сильною економікою». Це стало приводом до розгортання протестів із новою силою.

Також на знімальну групу TV Pirveli напали невідомі в масках за кілька десятків метрів від проспекту Руставелі. Кадри нападу потрапили до прямого ефіру: оператору розбили голову, фізично розправилися і з журналісткою Макою Чіхладзе.

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Теги: протест Грузія спорт журналіст

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