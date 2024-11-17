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Мусульманські лідери в США висловлюють невдоволення кадровими рішеннями Трампа – Reuters

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Мусульманські лідери в США висловлюють невдоволення кадровими рішеннями Трампа – Reuters
Лідери мусульман у США невдоволені посадовцями, яких вибирає Трамп
фото з відкритих джерел

Раніше лідери мусульман у США підтримали на виборах Трампа

Мусульманські лідери США, які підтримали Дональда Трампа через протест проти підтримки адміністрацією Байдена війни Ізраїлю в Секторі Гази та атак на Ліван, висловили розчарування деякими призначеннями в адміністрації нового президента. Про це інформує Reuters.

Згідно з аналітиками, підтримка Трампа мусульманами допомогла йому здобути перемогу в Мічигані та вплинула на результати виборів в інших «хитких штатах».

Проте Рабіуль Чаудхурі, інвестор з Філадельфії, який очолював кампанію «Відмовтеся від Гарріс» у Пенсильванії та був співзасновником організації «Мусульмани за Трампа», зазначив, що кандидат від республіканців «переміг завдяки нам, і ми незадоволені його вибором на посаду держсекретаря та іншими призначеннями».

Виконавчий директор Американської мережі залучення та розширення прав і можливостей мусульман (AMEEN) Рексінальдо Назарко зазначив, що мусульманські виборці сподівалися на призначення Трампом урядовців, які працюватимуть на користь миру, але цього не сталося.

«Ми дуже розчаровані. Здається, що ця адміністрація була повністю заповнена неоконсерваторами і крайніми проізраїльськими, про-військовими особами, що є провалом з боку президента Трампа для мирного руху та антивоєнних ініціатив», – сказав він.

Назарко додав, що громада продовжить вимагати, щоб її голос був почутий і щоб війна в Секторі Газа припинилася.

Хассан Абдель Салам, колишній професор Університету штату Міннесота, співзасновник кампанії Abandon Harris, яка підтримала кандидата від Партії зелених Джилл Стайн, зазначив, що кадрові рішення Трампа не здивували, але виявилися навіть більш екстремальними, ніж він очікував.

«Це схоже на те, що він переходить на сіоністський режим. Ми завжди були дуже скептичними... Очевидно, ми все ще чекаємо, щоб побачити, куди йде адміністрація. Однак виглядає так, що нашу громаду обіграли», – сказав він.

Декілька мусульманських і арабських прихильників переможця виборів сподіваються, що колишній виконувач обов'язків директора національної розвідки Річард Гренелл, який працював з мусульманськими та арабськими громадами США, відіграватиме ключову роль у завершенні війни. Це може бути підкріплено тим, що він був представленим на заходах як потенційний наступний держсекретар.

Інший важливий союзник Трампа, Масад Булос, ліванський тесть Тіффані Трамп, неодноразово зустрічався з арабо-американськими та мусульманськими лідерами.

Булос і Трамп пообіцяли арабо-американським та мусульманським виборцям, що республіканець є кандидатом миру, який діяти швидко, щоб припинити війни на Близькому Сході та за його межами. Проте ані цього, ані іншого досягнуто не було.

До слова, раніше Трамп визначився із кандидатом на посаду прессекретаря Білого дому.

Нагадаємо, Трамп офіційно запропонував Дуга Бергама на посаду глави Міністерства внутрішніх справ, а також планує призначити його головою новоствореної «Національної енергетичної ради».

Як повідомлялося, Трамп визначився з кандидатурою на посаду заступника генерального прокурора США, а також з помічниками для нього. Ці посади обіймуть адвокати обраного президента.

Раніше Дональд Трамп обрав сенатора Марко Рубіо на посаду держсекретаря США. Бізнесмени Ілон Маск та Вівек Рамасвамі матимуть посади глав Департаменту державної ефективності (DOGE). За словами Трампа, підприємці допоможуть владі скоротити марнотратство у країні.

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Теги: війна Дональд Трамп партії прокурор протест мусульмани громада Ілон Маск Ліван Марко Рубіо

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