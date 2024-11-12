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На скільки відстав Лунін від переможця? Названі очки топ-десятки Яшин Трофі

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На скільки відстав Лунін від переможця? Названі очки топ-десятки Яшин Трофі
Український голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін посів третє місце в голосуванні за найкращого воротаря світу
фото з відкритих джерел

13 респондентів поставили Луніна на перше місце

Стали відомі набрані очки та повні результати голосування за Yashin Trophy 2024 під час церемонії вручення Золотого м’яча. Український голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін посів третє місце в голосуванні за найкращого воротаря світу, набравши 112 очок. Про це стало відомо з сайту.

Переможцем став аргентинський кіпер Астон Вілли Еміліано Мартінес (276 бали), друге місце посів іспанець Унаї Сімон із Атлетіка Більбао (213 пунктів).

У голосуванні брали участь 99 журналістів, які обирали свою трійку найкращих голкіперів. 13 респондентів поставили Луніна на перше місце. Це були представники наступних країн: Ангола, Бенін, Південна Корея, Єгипет, Гвінея, Екваторіальна Гвінея, Угорщина, Північна Македонія, Марокко, Намібія, ДР Конго, Сальвадор, Уругвай.

Лунін увійшов до топ-3 у рейтингах 36 членів журі. Але український журналіст Ігор Лінник не включив Луніна до своєї трійки (його топ-3: Еміліано Мартінес, Ян Зоммер та Гіоргі Мамардашвілі).

Yashin Trophy 2024. Підсумки голосування:

  • Еміліано Мартінес (Аргентина, Астон Вілла) – 276 очок
  • Унаї Сімон (Іспанія, Атлетік Більбао) – 213 очок
  • Андрій Лунін (Україна, Реал) – 112 очок
  • Джанлуїджі Доннарумма (Італія, ПСЖ) – 58 очок
  • Майк Меньян (Франція, Мілан) – 56 очок
  • Ян Зоммер (Швейцарія, Інтер) – 51 очко
  • Гіоргі Мамардашвілі (Грузія, Валенсія) – 50 очок
  • Діого Кошта (Португалія, Порту) – 28 очок
  • Ронвен Вільямс (ПАР, Мамелоді Сандаунз) – 27 очок
  • Грегор Кобель (Швейцарія, Боруссія Д) – 20 очок

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон планує відвідати футбольний матч своєї національної збірної з командою Ізраїлю. Гра відбудеться під суворим наглядом поліціянтів після нападів на єврейських уболівальників в Амстердамі.

В офісі Макрона зазначили, що глава держави бажає «продемонструвати повну підтримку збірній Франції, як він це робить у кожному матчі».

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ спорт Андрій Лунін

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