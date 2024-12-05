Головна Світ Політика
search button user button menu button

Президентка Грузії прокоментувала українські санкції

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Президентка Грузії прокоментувала українські санкції
Президентка Грузії заявила, що Росія намагається повернути контроль над Чорним морем
фото з відкритих джерел

Саломе Зурабішвілі подякувала Зеленському за введення санкцій

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі прокоментувала заяву очільника України Володимира Зеленського про запровадження санкцій проти грузинського уряду. Відповідний допис Зурабішвілі опублікувала в X.

Президентка поділилася відеозверненням Зеленського про оголошення санкцій проти прем'єр-міністра Грузії, голову правлячої партії «Грузинська мрія», мера Тбілісі та інших грузинських посадовців і написала: «Краще і не скажеш».

Зурабішвілі подякувала українському президенту та заявила, що Росія намагається повернути контроль над Чорним морем.

Нагадаємо, у Грузії вже тиждень відбуваються протести через рішення влади призупинити процес євроінтеграції. Попри силові розгони, грузини щовечора приходять у центр столиці. Так, 4 грудня грузини знову вийшли на масштабну ходу у Тбілісі, аби виразити протест.

Грузинські правоохоронці провели обшуки в офісах опозиційних партій «Єдиний національний рух» і «Коаліція за зміни». Як зазначається, засновника телекомпанії «Мтаварі» та опозиційної партії «Ахалі», лідера «Коаліції за зміни» Ніколаза Гварамію поліція затримала біля офісу партій-союзників «Гірчі-більше свободи» і «Дроа» – після того, як представники МВС провели там обшук. Також затримано члена «Коаліції за зміни», активіста Гела Хасая.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Прем'єр наголосив, що Грузія не збирається приєднатися до ЄС, «жебракуючи та стоячи на одній нозі». За його словами, країна хоче вступити до блоку «гідно, зі здоровою демократичною системою та сильною економікою». Це стало приводом до розгортання протестів із новою силою.

Раніше Зеленський заявив, що Україна готує юридичну реакцію на придушення протестів у Грузії та працює партнерами щодо конкретних дій. Держсекретар США Ентоні Блінкен також не виключив запровадження додаткових санкцій у зв'язку з діями грузинської влади щодо протестувальників.

Згодом стало відомо, що президент України ввів санкції Ради національної безпеки і оборони проти чинної влади Грузії.

До слова, у Тбілісі акція протесту у ніч проти 5 грудня вперше пройшла без сутичок із поліцією і розгону демонстрантів.

Читайте також:

Теги: Грузія санкції Володимир Зеленський президент Саломе Зурабішвілі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Франция Макрона на пороге политического хаоса: сценарии развития событий
Франция Макрона на пороге политического хаоса: сценарии развития событий
Сьогодні, 11:07
Отримати 1 000 грн можуть усі громадяни, які перебувають в Україні
Із 1 грудня можна подати заявку на «тисячу Зеленського»: як це зробити та на що витратити кошти
1 грудня, 11:16
У Польщі побудували першу ділянку «Східного щита»
Польща побудує захисні укріплення на кордоні з Україною
30 листопада, 15:27
Волинянина Івана Гончарука зобразили у молодому віці та сидячи
На стіні СІЗО в Луцьку з'явився мурал із останнім розстріляним воїном УПА
29 листопада, 11:46
Україна втратила понад 40% контрольованої території на Курщині – Reuters
Україна втратила понад 40% контрольованої території на Курщині – Reuters
23 листопада, 23:42
За отруєнням Віктора Ющенка стоїть Путін, вважає розвідка США
Хто стоїть за отруєнням Ющенка? Розвідка США розсекретила дані
23 листопада, 15:19
З грудня 2020 року Нагорний очолює парамілітарну організацію Всеросійський дитячо-юнацький рух «Юнармія»
Олімпійський чемпіон з Росії Нагорний потрапив під санкції Британії
19 листопада, 15:16
Воїни отримали ордени Богдана Хмельницького, Данила Галицького та «За мужність», медалі «За військову службу Україні», «За бездоганну службу», «Захиснику Вітчизни» й «За врятоване життя» 
Зеленський нагородив понад 800 військових, більшість із них – посмертно
11 листопада, 18:09
Дональд Трамп заявив про свою перемогу на американських виборах
Закінчити війну до 2025 року. Що обіцяв Трамп Україні перед виборами у США
6 листопада, 14:25

Політика

Історія з військовим станом. Лідер опозиції дав оцінку президенту Південної Кореї
Історія з військовим станом. Лідер опозиції дав оцінку президенту Південної Кореї
Зустріч ОБСЄ в Мальті: низка дипломатів вийшли із залу перед виступом Лаврова (відео)
Зустріч ОБСЄ в Мальті: низка дипломатів вийшли із залу перед виступом Лаврова (відео)
Китай запровадив санкції проти низки виробників озброєнь із США
Китай запровадив санкції проти низки виробників озброєнь із США
Президентка Грузії прокоментувала українські санкції
Президентка Грузії прокоментувала українські санкції
«Не провокувати Росію»: Bloomberg розкрило плани НАТО щодо України
«Не провокувати Росію»: Bloomberg розкрило плани НАТО щодо України
The Times пояснила, чому Трамп не зможе забезпечити тривалий мир в Україні
The Times пояснила, чому Трамп не зможе забезпечити тривалий мир в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
116K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 грудня: ситуація на фронті
41K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 грудня 2024
31K
День Збройних сил України 2024: теплі привітання у листівках, віршах і прозі
18K
День святого Миколая 2024: гарні привітання у листівках, віршах і прозі
14K
Щодо кешбеку і отримання тисячі. Яка реальна мета?
9029
У ластах намагався перепливти Дніпро. Затримано ексчиновника, завербованого ФСБ

Новини

5 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Оборонці Маріуполя отримали дипломи від французької кулінарної школи (фото)
Вчора, 11:57
День ракетних військ і артилерії України: дата та історія свята, привітання у прозі та листівках
Вчора, 07:00
4 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:12
Понад 25 тисяч історій особистих перемог: українці діляться тим, що надихає боротися далі
3 грудня, 15:58
У листопаді енергетики ДТЕК повернули світло майже мільйону домогосподарств після обстрілів
3 грудня, 12:53

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua