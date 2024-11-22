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У Туреччині незадоволені рішенням влади протестувальники розпалили на вулицях багаття

Ірина Бура
glavcom.ua
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У Туреччині незадоволені рішенням влади протестувальники розпалили на вулицях багаття
скріншот з відео

Співробітники поліції почали розганяти демонстрантів із застосуванням сльозогінного газу і водометів

Після призначення довірених осіб замість двох голів муніципалітетів провінції Тунджелі на сході Туреччини сталися сутички протестувальників із поліцією. Про це повідомив опозиційний телеканал Halk TV.

Незадоволені цим рішенням жителі провінції, в якій переважно проживають курди, розпалили на вулицях багаття.

За інформацією каналу, співробітники поліції почали розганяти демонстрантів із застосуванням сльозогінного газу і водометів.

Зазначимо, 22 листопада МВС Туреччини оголосило про відсторонення від посади голів муніципалітетів Оваджик і Тунджелі цієї провінції, членів опозиційних партій DEM і CHP, Саригюля і Конака, відповідно. На їхні місця було призначено тимчасових довірених осіб. Це рішення ухвалили наступного дня після винесення їм вироку у вигляді тюремного ув'язнення на 6 років і 3 місяці через членство в курдській військово-політичній організації PKK.

Нагадаємо, в Ізраїлі на антиурядовому мітингу протестувальники влаштували пожежу, також розпочалися сутички з поліцією.

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Теги: курди відео Туреччина протест поліція

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