Парижани заплатили «Краснодару» за Матвія Сафонова 20 мільйонів євро

Французький футбольний клуб «Парі Сен-Жермен» (ПСЖ) підписав контракт із 25-річним російським воротарем Матвієм Сафоновим до 2029 року. Про це йдеться на офіційному сайті клубу.

Представник країни-агресорки РФ перейшов до топ-клубу із «Краснодара» – російського футбольного клубу з однойменного міста, якому парижани за це заплатили 20 мільйонів євро.

Загалом на рахунку воротаря 17 матчів (з яких лише два – «на нуль») та 30 пропущених м’ячів у єврокубках.

У 2021 році Сафонов зіграв два з трьох матчів за збірну Росії на чемпіонаті Європи.

Воротар стане другим росіянином у французькій Лізі 1. Першим став його співвітчизник Александр Головін, який ще з 2019 року виступає за «Монако».

Зазначимо, що ПСЖ за підсумками минулого сезону виграв чемпіонат Франції, додав до нього перемогу у Кубку країни, а також зупинився за крок від фіналу Ліги Чемпіонів.

Нагадаємо, що у матчі-відкриття Євро-2024 національна збірна Німеччини, яка є господаркою турніру, здобула розгромну перемогу над Шотландією з рахунком 5:1.

Тренерський штаб збірної України на чолі із Сергієм Ребровим сформував офіційну заявку команди на фінальну частину Євро-2024. Зазначимо, що одразу для 9 гравців цей чемпіонат Європи стане дебютним в кар'єрі. На Євро вперше поїдуть Лунін, Конопля, Бондар, Сваток, Таловєров, Михайліченко, Бражко, Мудрик та Ванат.

Євро-2024 проходитиме з 14 червня до 14 липня в Німеччині. Матчі прийматимуть 10 міст: Берлін, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.

За підсумками жеребкування в грудні Україна потрапила до групи E і зіграє проти збірних Бельгії, Словаччини та Румунії.

До слова, на матчі-відкритті Євро-2024 між збірними Німеччини та Шотландії на трибунах вивісили мінімум два прапори Росії.

Перед цим організатори головної фан-зони чемпіонату Європи з футболу 2024 року в Берліні наклали заборону на російські, ізраїльські та палестинські прапори.