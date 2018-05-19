Хто стане бронзовим призером і втратить місце у Прем'єр-лізі. Анонс 32-го туру

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Боротьба за бронзу та збереження прописки в еліті – час Х

Перша шістка

Доля золотих медалей чемпіонату була вирішена ще минулого туру. Тож головна інтрига першої шістки: хто здобуде бронзу та відповідно пряму путівку до групового раунду Ліги Європи.

«Ворскла» та «Зоря» в очному протистоянні вирішуватимуть долю третього місця у турнірній таблиці. Полтавцям достатньо буде й нічиї, аби втриматися на третій сходинці, тоді як підопічних Юрія Вернидуба влаштує лише перемога.

Що цікаво, у цьому чемпіонаті суперники зустрічалися тричі, і підсумок протистояння рівний: одна нічия, й по одній перемозі з рахунком 3:0 у «Зорі» та «Ворскли». Обережні в прогнозах і більшість футбольних фахівців.

Без турнірної мотивації, проте це ж матч «Динамо» – «Шахтар», який завжди в центрі уваги. І нехай «гірники» проводитимуть цей поєдинок уже в статусі чемпіона, мабуть, ні в кого не виникне сумнівів, що інтриги цьому матчу не бракуватиме, адже кожна з команд забажає завершити чемпіонат на мажорній ноті, до того ж, з таким принциповим суперником.

Друга шістка

Не менш цікавими очікуються баталії й у другій шістці. Доля трофею престижу вже вирішена – кубок вирушить до Олександрії. Натомість, неабияка боротьба триває за збереження прописки в еліті.

Аутсайдери ліги «Чорноморець» і «Сталь» з однаковою кількістю очок підійшли до останнього туру. Непрограш однієї команди та поразка іншої означатиме автоматичне пониження у класі останніх.

Намагатиметься уникнути перехідних матчів і «Зірка», яка у разі перемоги зможе обійти «Карпати», за умови, якщо львів’яни вдома програють «Сталь».

Джерело: УПЛ