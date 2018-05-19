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    Хто стане бронзовим призером і втратить місце у Прем'єр-лізі. Анонс 32-го туру

    • Розсилка

    Боротьба за бронзу та збереження прописки в еліті – час Х

    Перша шістка

    Доля золотих медалей чемпіонату була вирішена ще минулого туру. Тож головна інтрига першої шістки: хто здобуде бронзу та відповідно пряму путівку до групового раунду Ліги Європи.

    «Ворскла» та «Зоря» в очному протистоянні вирішуватимуть долю третього місця у турнірній таблиці. Полтавцям достатньо буде й нічиї, аби втриматися на третій сходинці, тоді як підопічних Юрія Вернидуба влаштує лише перемога.

    Що цікаво, у цьому чемпіонаті суперники зустрічалися тричі, і підсумок протистояння рівний: одна нічия, й по одній перемозі з рахунком 3:0 у «Зорі» та «Ворскли». Обережні в прогнозах і більшість футбольних фахівців.

    Без турнірної мотивації, проте це ж матч «Динамо» – «Шахтар», який завжди в центрі уваги. І нехай «гірники» проводитимуть цей поєдинок уже в статусі чемпіона, мабуть, ні в кого не виникне сумнівів, що інтриги цьому матчу не бракуватиме, адже кожна з команд забажає завершити чемпіонат на мажорній ноті, до того ж, з таким принциповим суперником.

    Друга шістка

    Не менш цікавими очікуються баталії й у другій шістці. Доля трофею престижу вже вирішена – кубок вирушить до Олександрії. Натомість, неабияка боротьба триває за збереження прописки в еліті.

    Аутсайдери ліги «Чорноморець» і «Сталь» з однаковою кількістю очок підійшли до останнього туру. Непрограш однієї команди та поразка іншої означатиме автоматичне пониження у класі останніх.

    Намагатиметься уникнути перехідних матчів і «Зірка», яка у разі перемоги зможе обійти «Карпати», за умови, якщо львів’яни вдома програють «Сталь».

    Джерело: УПЛ

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