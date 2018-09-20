IAAF закликає не відновлювати акредитацію антидопінгового агентства РФ



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20 вересня на Сейшельських островах відбудеться засідання виконкому WADA

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (IAAF) виступила проти відновлення у правах Російського антидопінгового агентства (РУСАДА).

Про це повідомляє Deutsche Welle.

«Наше прохання просте: дотримуйтесь тих правил, які ви самі встановили. Ви маєте це робити для всіх «чистих» спортсменів, адже ви стоїте на варті «чистого» спорту», - заявляє IAAF у зверненні до WADA.

Далі в своїй заяві представники асоціації закликали голову WADA проголосувати проти реабілітації РУСАДА. Хоча IAAF визнає певний прогрес Росії в «осмисленні допінгового скандалу», асоціація наполягає на дотриманні Москвою всіх вимог, з самого початку висунутих WADA.

20 вересня на Сейшельських островах відбудеться засідання виконкому WADA.

Минулого тижня комітет з дотримання антидопінгових правил організації рекомендувала відновити акредитацію РУСАДА, якщо російське агентство виконає ряд вимог.

Зокрема, визнає причетність чиновників Міністерства спорту Росії до допінгових махінацій.

Проти відновлення РУСАДА в правах виступили 13 антидопінгових агентств. У своєму зверненні вони зазначили, що Москва повинна довести свою відповідність критеріям Всесвітнього антидопінгового агентства.

Джерело: Укрінформ