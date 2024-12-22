Як користувачі соцмереж жартують про бій Усик – Ф'юрі: добірка найкращих мемів

Шорти британця напрочуд сподобалися інтернет-жартівникам

Сьогодні, 22 грудня, український боксер Олександр Усик вдруге здолав британця Тайсона Ф'юрі та зберіг титули чемпіона світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у суперважкій вазі.

Цю подію не оминули своєю увагою користувачі соціальних мереж. Особливо від них «дісталося» Ф'юрі, який знову натягнув дуже високо свої шорти.

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Нагадаємо, Олександр Усик знову переміг Тайсона Ф’юрі та захистив титули абсолютного чемпіона світу. Бій тривав усі 12 раундів і завершився перемогою Усика одноголосним рішенням суддів – 116:112. Таким чином, українець знову підтвердив свій статус абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, захистивши титули WBA, WBC, WBO та IBO.

Він заявив, що присвятив цю перемогу своїй мамі – Надії Петрівні, яка багато років за нього переживає. І всім матерям України.

«Я переміг. Сьогодні важливий день для мене – мої сини перемогли також у своїх поєдинках у дзюдо. Вони сказали мені: «Тату, ти наступний». Я відповів їм: «Гаразд», – сказав українець.

Крім того, боксер повідомив, кому присвятив свою перемогу.

«Я хочу присвятити цю перемогу своїй мамі – Надії Петрівні, яка багато років за мене переживає. І всім матерям України», – додав він.

Для Олександра це вже сьомий бій у надважкій вазі та четвертий успішний захист титул чемпіона світу.

Ф’юрі знову розкритикував суддів, які віддали перемогу українцю одностайним рішенням.

«Я клянуся Богом – я думав, що виграв принаймні в трьох раундах. Я думав, що знову виграв бій. Я постійно був попереду», – каже боксер.

Нагадаємо, що 21 грудня Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) український чемпіон WBC International у надважкій вазі Андрій Новицький здобув перемогу в андеркарді бою-реваншу між володарем титулів WBA, WBO, WBC та IBO в хевівейті Олександром Усиком та ексчемпіоном Тайсоном Ф'юрі.

Також український боксер Сергій Богачук здобув перемогу над британцем Ішмаелем Девісом (13–1, 6 КО) у рамках вечора боксу в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Богачук не лише захистив титул чемпіона світу за версією WBA Continental у першій середній вазі, а й виборов пояс IBF Continental.

Зауважимо, що Олександру Усику було заборонено цілувати свій хрест між раундами бою-реваншу проти Тайсона.