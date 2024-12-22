Усик відповів, чи продовжить кар'єру після перемоги над Ф'юрі

«У мене є неймовірна спрага перемагати», – заявив Усик після бою

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик планує продовжити свою кар'єру після того, як переміг у бою британця Тайсона Ф'юрі. Про це стало відомо із пресконференції.

«Чи голодний я до перемог? Так, у мене є неймовірна спрага перемагати. Я планую боксувати далі, тренуватися і радувати себе, свою команду та близьких», – сказав Усик.

Український боксер наголосив, що після бою із Ф'юрі хоче відпочити.

«Зараз я хочу повернутися додому, вимкнути телефон і відпочити. Закритися вдома, сісти та дивитися на небо, на те, як росте дерево. Хочу не думати про бокс, Дюбуа та Ф'юрі. Просто відпочити та пограти зі своїми дітьми», – зауважив Усик.

Нагадаємо, Олександр Усик знову переміг Тайсона Ф’юрі та захистив титули абсолютного чемпіона світу. Бій тривав усі 12 раундів і завершився перемогою Усика одноголосним рішенням суддів – 116:112. Таким чином, українець знову підтвердив свій статус абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, захистивши титули WBA, WBC, WBO та IBO.

Боксер заявив, що присвятив цю перемогу своїй мамі – Надії Петрівні, яка багато років за нього переживає. І всім матерям України. Для Олександра це вже сьомий бій у надважкій вазі та четвертий успішний захист титул чемпіона світу.

До того ж Ф’юрі знову розкритикував суддів, які віддали перемогу українцю одностайним рішенням.