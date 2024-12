Дюбуа викликав Усика на бій-реванш після його перемоги над Ф’юрі

Чемпіон світу за версією IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа кинув виклик володарю титулів WBC, WBA, WBO та IBO у Олександру Усику в бою-реванші.

Він звернувся до Усика після його перемоги над Тайсоном Ф’юрі.

«Усику, я хочу свій реванш. Хороша робота сьогодні, благослови тебе Бог. Але я хочу реванш», – сказав британський боксер.

Українець відповів, що готовий вже у наступному поєдинку зійтися в ринзі з Дюбуа.

«Без проблем. Містер Туркі, зробіть мені бій з Даніелем Дюбуа. Дуже дякую», – звернувся він до голови Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейха, який організував обидва поєдинки українця проти Ф’юрі.

IBF World Champion Daniel Dubois gatecrashes Usyk's post-fight celebrations to call on their own rematch #UsykFury2 #RiyadhSeason pic.twitter.com/FDw2WYk2gE