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Дюбуа викликав Усика на бій-реванш після його перемоги над Ф’юрі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Дюбуа викликав Усика на бій-реванш після його перемоги над Ф’юрі
Усик відповів, що готовий вже у наступному поєдинку зійтися в ринзі з Дюбуа
скрін із відео

Після того, як Усика було оголошено тріумфатором поєдинку проти «Циганського короля», Дюбуа піднявся на ринг, викликавши його на бій

Чемпіон світу за версією IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа кинув виклик володарю титулів WBC, WBA, WBO та IBO у Олександру Усику в бою-реванші. 

Він звернувся до Усика після його перемоги над Тайсоном Ф’юрі.

«Усику, я хочу свій реванш. Хороша робота сьогодні, благослови тебе Бог. Але я хочу реванш», – сказав британський боксер.

Українець відповів, що готовий вже у наступному поєдинку зійтися в ринзі з Дюбуа.

«Без проблем. Містер Туркі, зробіть мені бій з Даніелем Дюбуа. Дуже дякую», – звернувся він до голови Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейха, який організував обидва поєдинки українця проти Ф’юрі.

У бою між Усиком і Дюбуа на кону знову стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Нагадаємо, що Усик та Дюбуа вже боксували 27 серпня 2023 року Усик нокаутував британця у дев'ятому раунді та захистив титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF.

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Теги: Олександр Усик Даніель Дюбуа бокс спорт бій реванш

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