«Інтер Маямі» з ювілеєм Мессі вилетів із Кубка чемпіонів через ретроправило

Антон Федорців
фото: USA Today

Флоридці покинули турнір без жодної поразки в пасиві та памятним голом лідера

Американський «Інтер Маямі» вилетів із Кубка чемпіонів КОНКАКАФ від співвітчизників із «Нешвілла». Про це повідомляє «Главком».

Після нульової нічиєї в Теннессі «чаплі» Хав'єра Маскерано розписали мирову на домашній арені. «Інтер Маямі» оформив швидкий м'яч. Це Мессі отримав передачу Регілона в центрі штрафного, підлаштував під ліву ногу та влучно пробив у дальній кут.

Утім, розвинути власний успіх флоридці не зуміли. А в другому таймі «Нешвілл» зрівняв рахунок. На 74-й хвилині Еспіноса в хаосі перед воротами «чапель» потужним ударом відправив м'яч у сітку. Більше команди не забивали.

Однак, звичного для європейських уболівальників додаткового часу глядачі не побачили. Регламент Кубка чемпіонів КОНКАКАФ для поєдинків плейоф досі послуговується призабутим у Старому світі правилом виїзного гола. Оскільки в гостях забив лише «Нешвілл», то й у чвертьфінал турніру попрямували теннессійці.

Ювілей Ліонеля Мессі

Гол «Нешвіллу» став для аргентинця особливим. Тепер в його активі 900 голів на професіональному рівні.

У складі «Інтера Маямі» нападник забив 79 м'ячів. Левова частка голів Мессі (672 м'ячі) припадає на період в іспанській «Барселоні». Ще 115 голів він оформив у футболці збірної Аргентини. Нарешті за французький ПСЖ аргентинець відзначився 32 рази.

«Інтер Маямі» в сезоні-2026

Цьогоріч «чаплі» захищають титул чемпіона МЛС. Щоправда, вихід із міжсезоння був для флоридців важким. На старті нової регулярної першості команда Маскерано гучно влетіла «Лос-Анджелесу» (0:3).

Реабілітувався «Інтер Маямі» в двох наступних поєдинках. Спершу «чаплі» здолали «Орландо Сіті» (4:2), а потім розібралися з «ДіСі Юнайтед» (2:1). А ось у четвертому турі не впоралися з «Шарлоттом». Найкращий бомбардир «чапель» на цьому відрізку – Мессі (три голи).

До слова, Мексика зібралася задіяти майже 100 тисяч силовиків для охорони Мундіалю-2026. На них буде покладена відповідальність за безпеку фанатів. Внутрішня ситуація у Мексиці ускладнилася через зіткнення правоохоронців із картелями.

Тим часом Королівська марокканська футбольна федерація зібралася відновити легендарну зв'язку іспанської «Барселони». Тамтешні функціонери запропонували ексхавбеку каталонців Андресу Іньєсті посаду технічного директора збірної Марокко. Натомість його багаторічний одноклубник Хаві Ернандес може стати головним тренером національної команди.

