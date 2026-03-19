«Інтер Маямі» з ювілеєм Мессі вилетів із Кубка чемпіонів через ретроправило

Флоридці покинули турнір без жодної поразки в пасиві та памятним голом лідера

Американський «Інтер Маямі» вилетів із Кубка чемпіонів КОНКАКАФ від співвітчизників із «Нешвілла». Про це повідомляє «Главком».

Після нульової нічиєї в Теннессі «чаплі» Хав'єра Маскерано розписали мирову на домашній арені. «Інтер Маямі» оформив швидкий м'яч. Це Мессі отримав передачу Регілона в центрі штрафного, підлаштував під ліву ногу та влучно пробив у дальній кут.

Утім, розвинути власний успіх флоридці не зуміли. А в другому таймі «Нешвілл» зрівняв рахунок. На 74-й хвилині Еспіноса в хаосі перед воротами «чапель» потужним ударом відправив м'яч у сітку. Більше команди не забивали.

Однак, звичного для європейських уболівальників додаткового часу глядачі не побачили. Регламент Кубка чемпіонів КОНКАКАФ для поєдинків плейоф досі послуговується призабутим у Старому світі правилом виїзного гола. Оскільки в гостях забив лише «Нешвілл», то й у чвертьфінал турніру попрямували теннессійці.

Ювілей Ліонеля Мессі

Гол «Нешвіллу» став для аргентинця особливим. Тепер в його активі 900 голів на професіональному рівні.

У складі «Інтера Маямі» нападник забив 79 м'ячів. Левова частка голів Мессі (672 м'ячі) припадає на період в іспанській «Барселоні». Ще 115 голів він оформив у футболці збірної Аргентини. Нарешті за французький ПСЖ аргентинець відзначився 32 рази.

«Інтер Маямі» в сезоні-2026

Цьогоріч «чаплі» захищають титул чемпіона МЛС. Щоправда, вихід із міжсезоння був для флоридців важким. На старті нової регулярної першості команда Маскерано гучно влетіла «Лос-Анджелесу» (0:3).

Реабілітувався «Інтер Маямі» в двох наступних поєдинках. Спершу «чаплі» здолали «Орландо Сіті» (4:2), а потім розібралися з «ДіСі Юнайтед» (2:1). А ось у четвертому турі не впоралися з «Шарлоттом». Найкращий бомбардир «чапель» на цьому відрізку – Мессі (три голи).

