Катар шокує Швейцарію і вириває нічию на Чемпіонаті світу 2026

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Суперники покарали швейцарців за пасивність у кінцівці матчу

Швейцарія зіграла внічию 1:1 з господарями минулого Чемпіонату світу з футболу, збірною Катару, у матчі стартового туру групового етапу турніру. Про це повідомляє «Главком».

Передматчевий стан команд

Катар вдруге поспіль зіграє на Чемпіонаті світу, але вперше пробився на турнір через відбір. Після впевнено подоланого другого раунду катарці зіткнулися з труднощами в третьому, де пропустили вперед Іран та Узбекистан. Це коштувало посади Луїсу Гарсії, а вже під керівництвом Хулена Лопетегі команда виборола путівку в четвертому раунді, випередивши ОАЕ.

Лідерами атаки мають стати Алмоез Алі, Акрам Афіф і Мохамед Халед Гоуді. Алі став найкращим бомбардиром збірної у відборі з 12 голами, хоча його форма викликає питання через нестачу ігрової практики. Натомість Афіф провів сильний сезон у «Аль-Садді», записавши на свій рахунок 18 голів і 18 асистів.

Швейцарія натомість підходить до турніру в статусі команди, яка тричі поспіль виходила до 1/8 фіналу Чемпіонатів світу. Відбір «червоні хрести» пройшли впевнено, не зазнавши жодної поразки у групі з Косовом, Словенією та Швецією.

Команда Мурата Якіна вирізняється тактичною гнучкістю, використовуючи різні схеми залежно від суперника. Ключовою фігурою залишається капітан Граніт Джака, який керує темпом гри та допомагає команді переходити від оборони до атаки. Попереду головною загрозою є Брель Емболо, а серед молодих талантів особливо виділяється Йоан Манзамбі, який яскраво проявив себе у складі «Фрайбурга».

Хід гри

Швейцарія з перших хвилин підтвердила статус фаворита та майже весь матч контролювала гру проти Катару. Уже на старті зустрічі команда Мурата Якіна створила кілька небезпечних моментів, а на 17-й хвилині вийшла вперед: після перегляду VAR арбітр призначив пенальті за фол воротаря Махмуда Абунади, і Брель Емболо впевнено реалізував одинадцятиметровий.

Після забитого м'яча швейцарці не зупинилися і продовжили тиснути на суперника. Особливо активними були Ндоє, Варгас, Закарія та Емболо, однак то підводила реалізація, то надійно діяв Абунада. Наприкінці першого тайму Швейцарія могла збільшити перевагу кілька разів поспіль, але воротар катарців та захисники врятували свою команду від другого пропущеного м'яча.

Катар також мав окремі нагоди. Найнебезпечніший момент ще на початку матчу створив Едмілсон Жуніор, який вискочив майже сам на сам із Грегором Кобелем, однак швейцарський голкіпер впорався з ударом. Утім, загалом господарі значно поступалися супернику в організації гри та кількості створених моментів.

Другий тайм вийшов значно спокійнішим. Швейцарія впевнено контролювала м'яч і не дозволяла Катару створювати серйозний тиск, хоча темп гри помітно впав. Команда Якіна продовжувала знаходити можливості для другого гола: небезпечно пробивали Джака, Варгас та Емболо, але м'яч або проходив поруч зі стійкою, або воротар Катару рятував свою команду.

У заключні хвилини катарці спробували активізуватися, проте їхні атаки здебільшого завершувалися ще на підступах до штрафного майданчика суперника. Здавалося б, Швейцарія без особливих мала доводити матч до перемоги з мінімальним рахунком 1:0. Однак Катар був проти: на 90+4-й хвилині катарці зрівняли блискучим ударом головою від Буалема Хухі.

Хоча за кількістю моментів перевага європейської команди була значно більшою, і рахунок міг бути набагато переконливішим, чудова гра Абунади та численні змарновані нагоди швейцарських футболістів призвели до втрати очок для Швейцарії у першому ж матчі Чемпіонату світу.

Чемпіонат світу 2026. Груповий етап. Квартет B

Катар – Швейцарія 1:1 (0:1)

Голи: Хухі (90+4) – Емболо (17)

Нагадаємо, що автор першого голу матчу отримав відмову до в'їзду до США незадовго до початку Чемпіонату світу.