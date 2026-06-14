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Кохан з особистим рекордом здобуває срібло золотого Континентального кубка

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Кохан з особистим рекордом здобуває срібло золотого Континентального кубка
Михайло Кохан є одним з лідерів світового метання молота
фото: atletix.ch

Бронзовий призер Олімпійських ігор чудово виступив у США

Український метальник молота Михайло Кохан став срібним призером престижних змагань USATF LA Grand Prix, що мають статус золотого етапу Континентального туру Світової легкої атлетики. Про це повідомляє «Главком».

Про турнір

Турнір приймав Лос-Анджелес на стадіоні, який названо на честь легендарної американської бігунки, багаторазової олімпійської чемпіонки Елісон Фелікс, яка, до слова, оголосила про повернення до професійних виступів. Сектор для метання молота зібрав солідний склад учасників, хоча головна зірка дисципліни, чинний чемпіон Олімпіади, канадець Ітан Катцберг, ці змагання пропускав. Основна боротьба за перемогу розгорнулася між французом Яном Шасінаном, українцем Михайлом Коханом та американцем Руді Вінклером.

Виступ Михайла Кохана

Михайло Кохан продемонстрував надзвичайну стабільність і додавав з кожним наступним виходом у сектор. Український атлет розпочав із результату 78,86 м, у другій спробі показав аналогічний результат, а у третій покращив його до 81,00 м. У четвертій та п'ятій бронзовий призер Олімпіади-2024 відправив снаряд на 79,85 м та 81,23 м відповідно.

Найпотужнішим для українця став заключний, шостий вихід до сектору. Під час нього Кохан продемонстрував свій найкращий результат у кар'єрі, встановивши новий особистий рекорд у 82,38 метра. Проте перемогти йому не вдалося, адже до першого місця українцю не вистачило лише шість сантиметрів.

Переможцем змагань став представник Франції Ян Шасінан. Уже в третій спробі він зафіксував переможний результат – 82,44 метра, що стало його новим особистим рекордом. Перші дві та заключні дві спроби були невдалими, однак навіть з двома результативними виходами до сектору француз здобув золото турніру.

Замкнув трійку призерів місцевий улюбленець, американець Руді Вінклер. Свій найкращий результат він показав у заключній спробі, відправивши молот на позначку 80,43 метра.

Нагадаємо, що у квітні Кохан встановив найкращий результат сезону та здобув медаль на змаганнях у Кенії

Теги: метання молота рекорд Михайло Кохан легка атлетика легкоатлет

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