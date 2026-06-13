На Чемпіонаті світу арбітр скористався нововведенням від ФІФА: що воно передбачало

Уперше в історії світових першостей арбітр звернувся до відеоперегляду з незвичної причини

Другий тайм матчу США – Парагвай увійшов до історії Чемпіонатів світу завдяки першому застосуванню нового правила VAR щодо «помилкової ідентифікації», яке напередодні турніру затвердила ФІФА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TNT Sports.

Суперечливий епізод матчу

Момент стався за рахунку 3:0 на користь американців. Після боротьби між капітаном збірної США Тімом Рімом та парагвайцем Мігелем Альміроном арбітр Данні Маккелі зафіксував фол захисника та показав йому жовту картку. Парагвайці навіть встигли виконати штрафний удар, однак невдовзі суддю запросили переглянути момент на моніторі VAR.

Повтор показав, що серйозного контакту між футболістами не було, а Альмірон фактично симулював порушення. Після перегляду Маккелі ухвалив безпрецедентне рішення: скасував жовту картку Ріму та натомість покарав за симуляцію самого гравця збірної Парагваю.

Саме це стало першим в історії Чемпіонатів світу використанням нового правила про «помилкову ідентифікацію». Раніше VAR не міг втручатися в епізоди зі звичайними жовтими картками, перевіряючи лише прямі вилучення або другі попередження. Відтепер відеоасистенти можуть рекомендувати перегляд моменту, якщо покарання отримав футболіст, який фактично не порушував правила, або якщо справжнім винуватцем епізоду виявився суперник.

Критика роботи суддів

Оновлені суддівські протоколи вже викликають активні дискусії на старті Чемпіонату світу. Раніше в матчі-відкритті між Мексикою та ПАР VAR допоміг арбітру показати пряму червону картку південноафриканцю Тембі Зване, і це рішення багато експертів назвали надто суворим.

Після перемоги над Парагваєм головний тренер збірної США Маурісіо Почеттіно закликав не зосереджуватися виключно на роботі арбітрів. За словами аргентинського фахівця, його команда провела якісний матч, але говорити про статус одного з відкриттів домашнього мундіалю ще зарано. На його думку, такі оцінки можна буде давати лише після виходу американців щонайменше до чвертьфіналу або півфіналу турніру.

Нагадаємо, що Мексика впевнено переграла Південну Африку у матчі Чемпіонату світу 2026 з трьома вилученнями.