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Легендарний Яя Туре очолив клуб, де грають українці

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Легендарний Яя Туре очолив клуб, де грають українці
Яя Туре працюватиме головним тренером «Слована» з Братислави
фото: ФК Слован

Івуарієць підписав контракт із братиславським «Слованом» на три роки

Колишній півзахисник «Барселони» та «Манчестер Сіті» Яя Туре офіційно став головним тренером «Слована» з Братислави. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу словацького клубу.

Івуарієць підписав контракт із словацьким клубом на три роки. У понеділок клуб також представить його новий тренерський штаб.

Для 43-річного Туре це перший досвід у самостійній тренерській кар’єрі. Раніше він працював асистентом у тренерському штабі збірної Саудівської Аравії, бельгійському «Стандарді», а з лютого до травня 2021 року входив до тренерського штабу донецького «Олімпіка». Також під час кар’єри гравця з 2003 по 2005 рік він виступав за донецький «Металург» .

Братиславський «Слован», за який виступають українці Данило Ігнатенко та Микола Кухаревич, незмінно стає чемпіоном Словаччини з сезону-2018/19, вигравши вісім останніх титулів. В наступному сезоні «Слован» гратиме у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, раніше була інформація, що «Слован» із Братислави провів перемовини з колишнім тренером збірної України Сергієм Ребровим. Контакти з 51-річним українцем підтвердив президент клубу Іван Кмотрік. Крім Реброва словацький клуб також розглядає кандидатури Роббі Кіна, Ігора Бішчана та Яя Туре.

Також Ребров залишається одним із основних претендентів на посаду головного тренера грецького «Панатінаїкоса». Український тренер вже провів дві зустрічі із керівництвом клубу. На них Ребров запросив трирічний контракт із зарплатою 2,2 млн євро за сезон на свій тренерський штаб. Також він встановив дедлайн для ухвалення рішення – до кінця травня.

Раніше була інформація, що Ребров може продовжити кар'єру в чемпіонаті Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), очоливши клуб «Аль-Вахда».

Ребров очолював збірну України з червня 2023 по квітень 2026 року. Він провів на чолі національної команди 34 матчі – 16 перемог, вісім нічиїх і десять поразок.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Слован» (Братислава) Яя Туре

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