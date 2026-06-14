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Нова сторінка в історії. Катар уперше набрав очки на Чемпіонатах світу

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Нова сторінка в історії. Катар уперше набрав очки на Чемпіонатах світу
Катар приймав Чемпіонат світу 2022 року, під час якого програв усі три свої матчі
фото: Wallpapers

Команда Хулена Лопетегі створила найбільший шок перших трьох ігрових днів мундіалю

Збірна Катару переписала власну футбольну історію на північноамериканському мундіалі, зумівши вирвати нічию на останніх хвилинах проти команди Швейцарії. Про це повідомляє «Главком».

Рятівний гол на 95-й хвилині

Матч для підопічних Хулена Лопетегі складався непросто. Швейцарці вийшли вперед завдяки точній реалізації пенальті у виконанні нападника Бреля Емболо. Проте катарці продемонстрували залізний характер. Коли доля поєдинку вже здавалася вирішеною, на 90+4-й хвилині капітан команди Буалем Хухі здійснив диво, забивши рятівний гол і зрівнявши рахунок під шалені овації трибун.

Цей результат став справжньою сенсацією та величезною перемогою для Катару, якщо згадати їхній попередній досвід. Під час свого дебютного Чемпіонату світу чотири роки тому, де вони були господарями турніру, «бордові» встановили антирекорд, програвши всі три матчі групового етапу та забивши лише один гол. Тепер, у 2026-му, прокляття мундіалів повністю знято.

Шлях від розчарування до тріумфу

Після домашнього провалу катарський футбол пережив справжнє відродження. Команда зуміла захистити свій титул і виграла Кубок Азії 2023, а на цей Чемпіонат світу вперше в історії пробилася через сито повноцінної кваліфікації, адже у жовтні 2025 року вони переграли ОАЕ з рахунком 2:1.

Головним архітектором цього успіху став іспанський фахівець, екстренер мадридського «Реала» та збірної Іспанії Хулен Лопетегі, який очолив збірну в травні 2025 року. Напередодні матчу зі Швейцарією Лопетегі поділився своїми емоціями з журналістами:

«Коли ми приїхали сюди близько року тому, нашою єдиною метою та мрією був вихід на чемпіонат світу. Іншалла, ми цього досягли завдяки цим хлопцям – вони вже переписали історію. Але тепер ми не хочемо зупинятися. Ми знаємо силу суперників, знаємо, де ми перебуваємо, але хочемо йти за своєю мрією далі. Нам ніхто не робитиме тут подарунків, тому наша мета – бути максимально конкурентоспроможними».

Катар довів слова свого наставника на ділі у першому ж турі. Здобувши історичний бал у грі зі Швейцарією, азійська збірна заплутала інтригу в групі та показала, що приїхала до Північної Америки не в статусі прохідної команди.

Нагадаємо, що автор першого голу матчу отримав відмову до в'їзду до США незадовго до початку Чемпіонату світу. 

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу Швейцарія Катар

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