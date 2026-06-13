«Динамо» поверне титулованого легіонера – джерело

Томаш Кендзьора перейде в київський клуб за суму трохи більшу за один мільйон євро

Київське «Динамо» поверне свого колишнього захисника Томаша Кендзьору. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ТаТоТаке.

За інформацією джерел, переговори між українським клубом та грецьким ПАОКом пройшли успішно, а сам футболіст готовий знову одягнути біло-синю футболку. Сторони вже узгодили основні деталі трансферу.

Наразі остаточне рішення мають ухвалити після консультацій у родині 32-річного поляка. Якщо непередбачених труднощів не виникне, Кендзьора підпише з «Динамо» контракт на два роки. За попередніми даними, сума трансферу перевищить один мільйон євро.

Кендзьора виступав за київське «Динамо» з літа 2017 до кінця 2022 року та провів 198 матчів в усіх турнірах (7 голів та 20 асистів), ставши чемпіоном України, дворазовим володарем Кубка та триразовим володарем Суперкубка. Після відходу з Києва він продовжив кар'єру в Греції, де захищав кольори ПАОКа.

Нагадаємо, український воротар Ілля Ольховий перейшов із «Ниви» Тернопіль до «Динамо». Термін угоди між 23-річним футболістом і столичним грандом залишається невідомим, так само як і фінансові деталі.

Півзахисник Валентин Рубчинський офіційно повернувся у «Динамо» після оренди у «Карпатах». У складі львівського клубу 24-річний хавбек виступав із березня. Орендна угода включала опцію викупу, яку «Карпати» не стали активувати. Сумарно у складі львів’ян Рубчинський провів 9 матчів, відзначившись двома результативними передачами.

Раніше повідомлялося, що Валентин поїде на збори з київським «Динамо», де отримає шанс проявити себе й залишитися в команді Ігоря Костюка.