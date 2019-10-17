Ірина Фаріон навчає футболіста з Ґани української мови (фото)
Ірина Дмитрівна і Ернест
ФК «Рух»
Гравець «Руху» Ернест уже читає «Кобзар»
Клуб української футбольної першої ліги «Рух», котрий з цього сезону перебрався із передмістя Львова Винників в обласний центр, привертає до себе увагу в доволі оригінальній манері.
Офіційні пабліки клубу, який належить відомому підприємцеві Григорієві Козловського зірвали Мережу яскравою світлиною.
«Ернест у надійних руках! Доктор філолофічних наук Ірина Фаріон провела ґанському форварду «Руху» урок української», - підписали фото львів’яни.
24-річний Ернест Антві, який у компанії Ірини Дмитрівни читав «Кобзар», у сезоні-2019/2020 провів у першій лізі шість матчів і забив два м’ячі.
«Рух» посідає у поточному чемпіонаті п’яте місце.