Ірина Фаріон навчає футболіста з Ґани української мови (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ірина Дмитрівна і Ернест ФК «Рух»

Гравець «Руху» Ернест уже читає «Кобзар»

Клуб української футбольної першої ліги «Рух», котрий з цього сезону перебрався із передмістя Львова Винників в обласний центр, привертає до себе увагу в доволі оригінальній манері.

Офіційні пабліки клубу, який належить відомому підприємцеві Григорієві Козловського зірвали Мережу яскравою світлиною.

«Ернест у надійних руках! Доктор філолофічних наук Ірина Фаріон провела ґанському форварду «Руху» урок української», - підписали фото львів’яни.

24-річний Ернест Антві, який у компанії Ірини Дмитрівни читав «Кобзар», у сезоні-2019/2020 провів у першій лізі шість матчів і забив два м’ячі.

«Рух» посідає у поточному чемпіонаті п’яте місце.

Читайте також: Клуб першої ліги може отримати технічну поразку через власну недолугу помилку