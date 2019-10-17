  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Ірина Фаріон навчає футболіста з Ґани української мови (фото)

    • Розсилка
    Ірина Дмитрівна і Ернест - Ірина Фаріон навчає футболіста з Ґани української мови (фото)
    Ірина Дмитрівна і Ернест
    ФК «Рух»

    Гравець «Руху» Ернест уже читає «Кобзар»

    Клуб української футбольної першої ліги «Рух», котрий з цього сезону перебрався із передмістя Львова Винників в обласний центр, привертає до себе увагу в доволі оригінальній манері.

    Офіційні пабліки клубу, який належить відомому підприємцеві Григорієві Козловського зірвали Мережу яскравою світлиною.

    «Ернест у надійних руках! Доктор філолофічних наук Ірина Фаріон провела ґанському форварду «Руху» урок української», - підписали фото львів’яни.

    24-річний Ернест Антві, який у компанії Ірини Дмитрівни читав «Кобзар», у сезоні-2019/2020 провів у першій лізі шість матчів і забив два м’ячі.

    «Рух» посідає у поточному чемпіонаті п’яте місце.

     Читайте також: Клуб першої ліги може отримати технічну поразку через власну недолугу помилку
    НОВИНИ ФУТБОЛУ українська мова Ірина Фаріон Перша ліга ФК «Рух» (Винники) Ернест Антві
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ