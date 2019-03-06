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    Іско відмовився їхати в автобусі «Реала» на матч з «Аяксом»

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    Іско - Іско відмовився їхати в автобусі «Реала» на матч з «Аяксом»
    Іско

    Проблеми в мадридців розпочалися ще до гри з «Аяксом»

    Півзахисник «Реала» Іско залишився незадоволений тим, що не потрапив в заявку команди на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з «Аяксом».

    Коли тренер команди Сантьяго Соларі оголосив заявку на гру, Іско залишився дуже розчарований. Він відмовився їхати в автобусі разом з командою і на машині покинув Вальдебабас.

    Найімовірніше, він також не приїхав на сам матч з «Аяксом». Його не бачили в зоні, де зазвичай знаходяться травмовані або інші гравці «Реала», які не потрапили до заявки на гру.

    Нагадаємо, нідерландський «Аякс» впевнено переміг «Реал» у Мадриді. Після домашньої поразки 1:2 амстердамці створили справжню сенсацію. Команда Ерік Тен Гаґа розгромила переможця трьох попередніх розіграшів на його полі.

    Джерело: Sports.ru

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