Іско відмовився їхати в автобусі «Реала» на матч з «Аяксом»



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Іско

Проблеми в мадридців розпочалися ще до гри з «Аяксом»

Півзахисник «Реала» Іско залишився незадоволений тим, що не потрапив в заявку команди на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з «Аяксом».

Коли тренер команди Сантьяго Соларі оголосив заявку на гру, Іско залишився дуже розчарований. Він відмовився їхати в автобусі разом з командою і на машині покинув Вальдебабас.

Найімовірніше, він також не приїхав на сам матч з «Аяксом». Його не бачили в зоні, де зазвичай знаходяться травмовані або інші гравці «Реала», які не потрапили до заявки на гру.

Нагадаємо, нідерландський «Аякс» впевнено переміг «Реал» у Мадриді. Після домашньої поразки 1:2 амстердамці створили справжню сенсацію. Команда Ерік Тен Гаґа розгромила переможця трьох попередніх розіграшів на його полі.

Джерело: Sports.ru