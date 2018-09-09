Іспанці перемогли збірну Англії та очолили четверту групу Лігі націй
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Фото взяте з ресурсу telegraf.com.ua
Пропустивши першими збірна Іспанії змогла переломити хід поєдинку
Матч Ліги націй між збірними Англії та Іспанії завершився вольовою перемогою «Фурії Рохи».
Іспанці взяли три очки й одноосібно очолили групу 4 Ліги А.
Англія та Хорватія залишаються з нулями, однак «картаті» свій матч ще не зіграли.
Ліга націй. Перший тур. Група 4
Англія - Іспанія 1: 2
Голи: Рашфорд, 11 - Ньігес, 13, Родріго, 32.
Англія: Пікфорд - Стоунз, Гомес, Магуайр - Тріпп'єр, Хендерсон (Дайер, 64), Аллі, Лінгард, Шоу (Роуз, 54) - Рашфорд (Уелбек, 90 + 4), Кейн.
Іспанія: Де Хеа - Карвахаль, Начо, Рамос, Алонсо (Мартінес, 87) - Ньігес, Бускетс, Тіаго (Роберто, 80) - Іско, Родріго, Аспас (Асенсио, 68).
Попередження: Хендерсон, Шоу, Стоунз, Роуз - Карвахаль.