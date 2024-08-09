Борчиня Коляденко здобула для України ще одну нагороду Олімпіади

Завтра Ірина буде боротися за золото Олімпіади

Українка Ірина Коляденко сьогодні, 9 серпня, вийшли до фіналу олімпійського турніру з жіночої боротьби у ваговій категорії до 62 кг та гарантувала Україні дванадцяту нагороду Олімпіади в Парижі.

У пів фіналі Ірина впевнено перемогла першу сіяну та представницю Киргизстану Айсулу Тининбекову – 9:2.

Варто зазначити, що Коляденко є бронзовою призеркою Олімпіади в Токіо. Тоді Коляденко поступилася саме Тининбековій. Отже, у Парижі українка зуміла реваншуватися.

Фінал пройде вже завтра, 10 серпня. Суперницею українки буде японка Сакура Мотокі.

У 1/8 фіналу Ірина у дуже напруженій сутичці здолала представницю Монголії Орхон Пуревдорж – 8:7.

У чвертьфіналі українка вже більш впевнено перемогла болгарку Біляну Дудову – 7:3.

Як повідомлялося, 8 серпня, борець греко-римського стилю та народний депутат України Жан Беленюк здобув бронзу Олімпіади. Інший борець греко-римського стилю Парвіз Насібов виборов срібну медаль. Президент України Володимир Зеленський подякував спортсменам за характер і силу.

Нагадаємо, літні Олімпійські ігри проходять у столиці Франції, Парижі та 16 інших містах в усій європейській частині Франції, а також на Таїті – острові у складі французької заморської країни та заморського колективу Французької Полінезії. На цих Олімпійських іграх відбудеться дебют брейкдансу як олімпійського виду спорту, і це мають бути останні Олімпійські ігри, проведені за президентства МОК Томаса Баха.

Ігри 2024 року є першими, на яких однакова кількість спортсменів серед чоловіків і жінок. Очікується, що Ігри коштуватимуть 8,3 мільярда євро.

Церемонія відкриття почалася о 19:30 26 липня 2024 року. Це стало другим випадком в історії, коли відкриття Олімпійських ігор відбулося за межами стадіону (першою була церемонія відкриття Літніх юнацьких Олімпійських ігор 2018 року).

Парад націй проходив у рамках параду човнів по Сені від мосту Аустерліц до Єнського мосту, а офіційний протокол відбувся на площі Трокадеро на тимчасовому «міні-стадіоні». Маршрут параду довжиною 6 кілометрів (3,7 милі) показував культурні елементи церемонії та види на визначні пам'ятки Парижа.

Постановником церемонії літніх Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 року виступив режисер Тома Жоллі.

Олімпіада-2024. Медальний залік