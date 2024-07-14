Українська бадмінтоністка дізналася суперниць на Олімпіаді

У Куала-Лумпурі відбулося жеребкування першого етапу олімпійського бадмінтонного турніру

Українська бадмінтоністка Поліна Бугрова дізналася майбутніх суперниць на Олімпіаді-2024. Про це повідомляє Base of Ukrainian sports.

На груповому етапі Поліна зіграє з сьомою сіяною з Індонезії Грегорією Маришкою Тіньюнг, яка досягла першого раунду плейоф на минулих Олімпійських Іграх, та представницею Чехії Терезою Швабіковою. З чешкою Бугрова неодноразово грала цього олімпійського циклу (в одній зустрічі перемогу здобула Поліна, а в іншій – її суперниця).

Фото: Badminton World Federation

Усього ж у жіночому одиночному розряді буде зіграно 13 груп, переможці яких вийдуть до плейоф. Найбільш складними є тріо P, де зіграє чинна олімпійська чемпіонка Юфей Чен, а також екстринадцятий номер світового рейтингу з Данії Мія Бліхфельдт, та тріо N, де виступатимуть дворазова призерка чемпіонатів світу Біньцзяо Хе та віцечемпіонка Європи-2024 Кирсті Гилмур.

Розклад матчів буде визначений дещо пізніше.

Нагадаємо, що Україну на Олімпійських іграх-2024 у Парижі представлятимуть 140 спортсменів та спортсменок.