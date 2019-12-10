Іспанський вболівальник погрожував під час матчу 16-річній судді згвалтуванням



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Один з фанатів спустився з трибуни і почав погрожувати і ображати асистента арбітра

«Якщо я зловлю тебе, то зґвалтую! Я зламаю тобі обличчя! Я маю намір тебе покарати»

Скандалом завершився матч однієї з регіональних іспанських ліг на острові Фуертевентура між командами «Чілегуа» і «Хандіа».

Під завісу зустрічі на полі розпочалася бійка між гравцями двох команд. В цей час до 16-річної помічниці головного арбітра на лінії спустився з трибуни один з уболівальників. Фанат почав погрожувати судді розправою.

Цей факт головний арбітр зустрічі Джонатан Алмейда Еспіно зафіксував в протоколі.

«Один з фанатів спустився з трибуни і почав погрожувати і ображати асистента: «Якщо я зловлю тебе, то зґвалтую! Я зламаю тобі обличчя! Я маю намір тебе покарати». Його стримали кілька гравців. Вони запропонували вболівальнику піти і заткнутися», - наводить слова Еспіно з протоколу El Mundo.