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    Стало відомо, чому Ярмоленко пропустив перший з серпня матч за «Вест Гем»

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    Андрій Ярмоленко забив у поточному чемпіонаті Англії три м'ячі - Стало відомо, чому Ярмоленко пропустив перший з серпня матч за «Вест Гем»
    Андрій Ярмоленко забив у поточному чемпіонаті Англії три м'ячі
    24.tv

    В українця з'явилися проблеми зі здоров'ям

    16-й тур англійської Прем’єр-ліги завершувало лондонське дербі між «Вест Гемом» та «Арсеналом». Перемогли в ньому з рахунком 1:3 «каноніри», хоча «молотобійці» й виграли перший тайм завдяки голу Анджело Оґбонни.

    Вінґер збірної України Андрій Ярмоленко несподівано не потрапив навіть до заявки «Вест Гема».

    За інформацією офіційного сайту клубу, взяти участь у дербі українському легіонеру завадили проблеми зі спиною.

    До слова, це перше непотрапляння Ярмоленка в заявку в чемпіонаті Англії з 10 серпня – після цього він брав участь у кожному турі Прем’єр-ліги і в 14-ти проведених поєдинках забив три м'ячі.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Ярмоленко ФК Арсенал (Лондон) ФК «Вест Гем Юнайтед» Анджело Оґбонна
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