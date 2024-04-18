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Ліга чемпіонів. Визначився наступний суперник «Реала» українця Луніна

Христина Жиренко
glavcom.ua
Ліга чемпіонів. Визначився наступний суперник «Реала» українця Луніна
Андрій Лунін виграв серію пенальті проти «Ман Сіті»

«Реал» зіграє з «Баварією» в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

Відбулися заключні матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. За їхніми підсумками сформувалися півфінальні пари. Зокрема, свого наступного суперника дізнався мадридський «Реал», за який грає українець Андрій Лунін.

Півфінальні пари Ліги чемпіонів:

  • «Боруссія» Дортмунд (Німеччина) – ПСЖ (Франція)
  • «Баварія» (Німеччина) – «Реал» (Іспанія)

Поєдинки 1/2 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться 30 квітня-1 травня та 7-8 травня.

Нагадаємо,  український голкіпер мадридського «Реала» Андрій Лунін виграв серію пенальті проти «Ман Сіті».

Перший матч футбольних команд завершився результативною нічиєю – 3:3. Лунін вперше пропустив три м'ячі в одному поєдинку Ліги чемпіонів. Водночас здійснив три сейви.

Андрій Лунін провів шосту гру у нинішньому сезоні Ліги чемпіонів, зокрема четверту у плей-оф турніру.

«Арсенал» українця Олександра Зінченка вилетів з Ліги чемпіонів. У другому чвертьфінальному матчі лондонці поступились «Баварії» на виїзді – 0:1.

Перший матч завершився нічиєю – 2:2. Зінченко у тому матчі вийшов на заміну одразу після перерви за рахунку 2:1 на користь «Баварії» та допоміг «Арсеналу» звести гру до нічиєї.

У матчі-відповіді Олександр Зінченко залишився у запасі «Арсеналу». У підсумки футбольний клуб зазнав поразки.

Теги: Ліга чемпіонів Андрій Лунін ФК Реал (Мадрид) НОВИНИ ФУТБОЛУ

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