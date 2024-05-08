Оголошено першого фіналіста сезону Ліги чемпіонів з футболу

«Боруссія« Дортмунд втретє в історії вийшла до фіналу Ліги чемпіонів

Німецький клуб «Боруссія» Дортмунд став першим фіналістом сезону Ліги чемпіонів з футболу. У півфінальному протистоянні німці здолали французький ПСЖ.

Перший матч півфіналу завершився мінімальною перемогою «Боруссії» на домашньому полі – 1:0. Гра-відповідь відбулася у Парижі, і завершилася з аналогічним результатом.

Єдиний гол у матчі забив захисник «Боруссії» – Матс Гуммельс, який замкнув подачу з кутового.

Ліга чемпіонів: півфінал

ПСЖ (Франція) – «Боруссія» Дортмунд (Німеччина) – 0:1 (0:2 – за сумою двох матчів)

«Боруссія« Дортмунд втретє в історії вийшла в фінал Ліги чемпіонів, але лише одного разу вигравала – у сезоні 1996/97. Тоді у фіналі обіграла італійський «Ювентус».

Другий фіналіст нинішньої Ліги чемпіонів визначиться в дуелі між «Реалом» і «Баварією» (8 травня). Минулого тижня в Мюнхені суперникам не вдалося виявити переможця (2:2)

Нагадаємо, Дортмундська Борусія мінімально переграла Парі Сен-Жермен (1:0) і вийшла з півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Під час матчу сильнішою виявилася німецька команда, хоча парижани мали багато моментів. Переможний гол забив Ніклас Фюллькруг – німецький футболіст, нападник клубу «Боруссія» та збірної Німеччини.

До слова, вранці у вівторок, 7 травня, на вокзалі міста Хуст працівники місцевого ТЦК зупинили та доставили до військкомату футболіста ФК «Хуст» (клуб 1-ї ліги ПФЛ України) Миколу Сираша.