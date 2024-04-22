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До Києва з неоголошеним візитом прибув мер Гамбурга Ченчер

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
До Києва з неоголошеним візитом прибув мер Гамбурга Ченчер
На вокзалі делегацію із Гамбурга зустрів посол ФРН Мартін Егер
фото з відкритих джерел

58-річний Петер Ченчер прибув до Києва нічним поїздом із Польщі 

Сьогодні, 22 квітня, до Києва із неоголошеним візитом прибув голова німецького Гамбурга Петер Ченчер разом з делегацією. Про це  повідомляє Bild.

Як зазначається, 58-річний Петер Ченчер прибув до Києва нічним поїздом із Польщі  на запрошення мера Києва Віталія Кличка. На вокзалі їх зустрів посол ФРН Мартін Егер. Про візит не повідомляли заздалегідь із міркувань безпеки.

Це перша поїздка Ченчера в Україну з початку повномасштабної війни. Політик планує зустрітися з братами Кличками, а також з українськими міністрами.

«Ми надаємо гуманітарну допомогу і підтримку в забезпеченні поставок. Наша підтримка в умовах кризи має тривати доти, доки війна не закінчиться і не стане можливим початок відновлення», – сказав Ченчер.

За його словами, народ України протистоїть російській агресії з мужністю, терпінням і величезною силою.

Як відомо, у 2022 році Кличко підписав договір про стратегічне партнерство із Гамбургом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що  18 квітня, до Києва із робочим візитом прибув міністр економіки Німеччини Роберт Габек. Його супроводжує бізнес-делегація.

У центрі уваги поїздки – нещодавні атаки Росії на українську енергетичну інфраструктуру, надзвичайна допомогу, зміцнення української економіки та економічні відносини з Німеччиною.

Також повідомлялося, що віцеканцлеру Німеччини довелося провести півтори години в укритті Києва через тривогу.

Теги: Київ Німеччина

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