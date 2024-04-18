У Німеччині затримано агентів РФ, які хотіли зірвати військову допомогу Україні – Spiegel

Федеральний генеральний прокурор Берна заарештував двох підозрюваних, які планували диверсійні операції в Німеччині

У Баварії (Німеччина) правоохоронці заарештували двох агентів, які працювали на російські спецслужби. Вони планували диверсії на об’єктах військової інфраструктури, щоб зірвати постачання військової допомоги Україні. Про це пише німецьке видання Spiegel.

Зазначається, що федеральний генеральний прокурор Єнс Роммель заарештував двох підозрюваних, які планували диверсійні операції в Німеччині за замовленням російської спецслужби.

Поліція затримала підозрюваних у Байройті. Головний обвинувачений, за даними видання, – 39-річний Дітер С. російсько-німецького походження з Баварії.

Слідчі переконані, що чоловік із жовтня 2023 року спілкувався з контактними особами із російських спецслужб щодо диверсійних операцій у Німеччині. Стверджують, що він погодився здійснити підпали та підриви військової інфраструктури, збройових заводів і промислових об’єктів.

Зокрема, його цікавили транспортні шляхи, які використовують для перевезення вантажів військового призначення. Метою запланованих атак було підірвати німецьку підтримку України.

Видання зазначає, що спільником чоловіка був 37-річний Александер Й., теж російсько-німецького походження, якого федеральна прокуратура звинувачує у тому, що він є агентом російської розвідки.

За даними видання, один з об'єктів, за якими шпигували затримані, розташований у Графенвері в Баварії. Там, серед іншого, є важливий військовий полігон, де армія США тренує українських військових, наприклад, на основних бойових танках Abrams.

Дітер вже знайомий німецьким органам безпеки. Між 2014 і 2016 роками він належав до бойовиків так званої ДНР. У Німеччині «ДНР» класифікується правосуддям як терористична організація, тому Дітера також звинувачують у членстві в терористичній організації за кордоном.

Оскільки він володів вогнепальною зброєю, федеральна прокуратура також порушила проти нього розслідування за підозрою в підготовці насильницького акту, який загрожує державі.

Згідно з інформацією Spiegel, Дітер і Александер були доставлені в Карлсруе в середу і постали перед суддями Федерального суду. Обох взяли під варту.

Раніше повідомлялося, що помічник ультраправого німецького законодавця намагався зірвати берлінське постачання бойових танків в Україну. Ним виявився агент російської розвідки.