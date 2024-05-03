У Берліні спалахнула пожежа на заводі виробника систем ППО Iris-T (фото, відео)

На підприємстві зберігалися сірчана кислота та ціаніста мідь, через що існує ризик утворення у повітрі небезпечних речовин

У Берліні сталася пожежа на металургійному заводі оборонно-промислової компанії Diehl, який займається виробництвом систем ППО Iris-T. Про це повідомляє Berliner Zeitung.

За даними місцевих служб, пожежа розпочалася сьогодні вранці на першому поверсі одного із приміщень заводу. Через деякий час вогонь поширився на верхні поверхи та дах, внаслідок чого він частково обрушився.

Прес-секретар пожежної служби міста підтвердив, що пожежа сталася на заводі Diehl Group, який активно займається, серед іншого, збройовою промисловістю. На місці пожежі працює берлінська пожежна команда разом з екстреними службами, включаючи спецназ.

Наразі у районі, де сталася пожежа, дуже задимлено, площа займання становить приблизно 2000 квадратних метрів.

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Відомо, що на підприємстві зберігалися сірчана кислота та ціаніста мідь, через що існує ризик утворення у повітрі небезпечних речовин. Жителям Берліна та прилеглих населених пунктів рекомендували зачинити всі вікна та двері, а також відключити системи вентиляції. Зараз на вулицях працює пожежна бригада з вимірювальним фургоном для вимірювання рівня токсичності.

Інформація про постраждалих наразі не надходила, про причини пожежі теж покт не відомо.

Нагадаємо, українські партизани виявили у тимчасово окупованому Севастополі склад ракет частини російських ППО. Про це повідомляє партизанський рух «Атеш». Зазначається, що партизани вивчили графік патрулів, слабкі місця у захисті частини та розташування камер спостереження.

До слова, Польща має системи протиповітряної оборони великого радіуса дії Patriot, тож технічно здатна закрити небо над західними регіонами України. Але в першу чергу для цього потрібна політична воля. Про це сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

«Уже йшли розмови про те, що Польща могла б закрити небо у західних областях нашої країни, що дозволило б нам використовувати ті станції та пускові установки, які розташовані на Заході Україні, на інших напрямках. Звичайно, що теоретично і технічно ця можливість могла б бути, оскільки Польща володіє ППО великого радіуса дії, зокрема системами Patriot. Однак для цього потрібна політична воля, і це вже більше розмова нашого дипломатичного корпусу та вищого військового керівництва, які можуть це погодити», – зазначив Євлаш.

За його словами, таке рішення «полегшило б життя» Повітряним силам України.