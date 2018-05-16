Італійський гранд зацікавився півзахисником «Динамо»

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Віктор Циганков

У поточному сезоні 20-річний хавбек провів 18 матчів за «Динамо» в чемпіонаті України

«Рома» проявляє інтерес до хавбека київського «Динамо» Віктора Циганкова.

Про це повідомляє Сalciomercato.com.

Раніше повідомлялося про інтерес до гравця з боку «Лаціо».

У поточному сезоні 20-річний хавбек провів 18 матчів за «Динамо» в чемпіонаті України і забив дев'ять м'ячів при шести гольових передачах.

Як відомо, хавбек отримав виклик у збірну України на тренувальні збори, що відбудуться з 23 травня по 4 червня.

Нагадаємо, в останньому турі Прем'єр-ліги сезону 2017/18 «Динамо» зіграє проти «Шахтаря».

Матч відбудеться у суботу, 19-го травня. Початок зустрічі о 19:30.