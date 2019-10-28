Італійський клуб оцінив молодого півзахисника в 300 мільйонів євро



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Сандро Тоналі Фейсбук

Таку суму назвав президент «Брешії» Массімо Челліно

Президент італійської «Брашії» Массімо Челліно оцінив вартість 19-річного півзахисника команди Сандро Тоналі в 300 мільйонів євро.

«Талант Тоналі всім помітно. Я вірю, що він може стати ще кращим. У мене ще ніколи не було такого сильного гравця в команді. Днями його батьки та агент сказали, що оцінюють його в 50 мільйонів євро. Я сказав, що для мене він коштує 300 мільйонів. Це означає, що я не хочу його продавати. Я готовий піти на великі фінансові втрати, аби продовжити угоду з ним. Ним цікавляться усі великі італійські клуби. За кордоном ним цікавляться «Атлетико», «ПСЖ» та «Манчестер Сіті», - передає слова Челліно La Gazzetta dello Sport.

Вихованця «Брешії» Тоналі наразі в Італії називають «новим Пірло». Поточного сезону в Серії А він у восьми матчах забив 1 м’яч та віддав 2 передачі.