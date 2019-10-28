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    Лісові пожежі змусили зірку НБА терміново залишити помешкання

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    Леброн Джеймс&nbsp; - Лісові пожежі змусили зірку НБА терміново залишити помешкання
    Леброн Джеймс 
    Твіттер

    Про це повідомив знаменитий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс

    Лісові пожежі змусили зіркового форварда команди НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса терміново залишити помешкання. Про це баскетболіст повідомив у мережі Твіттер.

    «Ці пожежі в Лос-Анджелесі – не жарти. Довелося терміново евакуюватися з будинку. Їжджу з сім’єю автомобілем у пошуках кімнати. Поки не щастить», - написав Джеймс.

    За кілька хвилин баскетболіст повідомив, що йому таки пощастило знайти вільну кімнату.

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    баскетбол НБА Леброн Джеймс
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