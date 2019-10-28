Лісові пожежі змусили зірку НБА терміново залишити помешкання
Леброн Джеймс
Твіттер
Про це повідомив знаменитий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс
Лісові пожежі змусили зіркового форварда команди НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса терміново залишити помешкання. Про це баскетболіст повідомив у мережі Твіттер.
«Ці пожежі в Лос-Анджелесі – не жарти. Довелося терміново евакуюватися з будинку. Їжджу з сім’єю автомобілем у пошуках кімнати. Поки не щастить», - написав Джеймс.
За кілька хвилин баскетболіст повідомив, що йому таки пощастило знайти вільну кімнату.
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