Лісові пожежі змусили зірку НБА терміново залишити помешкання



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Леброн Джеймс Твіттер

Про це повідомив знаменитий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс

Лісові пожежі змусили зіркового форварда команди НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса терміново залишити помешкання. Про це баскетболіст повідомив у мережі Твіттер.

«Ці пожежі в Лос-Анджелесі – не жарти. Довелося терміново евакуюватися з будинку. Їжджу з сім’єю автомобілем у пошуках кімнати. Поки не щастить», - написав Джеймс.

За кілька хвилин баскетболіст повідомив, що йому таки пощастило знайти вільну кімнату.