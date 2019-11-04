Італійський тренер збірної України зробив татуювання герба України (фото)
Андреа Малдера
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Андреа Малдера працює зі збірною України з липня 2016 року
Помічник головного тренера збірної України з футболу італієць Андреа Малдера зробив татуювання українського тризуба. Відповідне фото асистент Андрія Шевченка опублікував у мережі Інстаграм.
Малдера працює в тренерському штабі національної команди з липня 2016 року. Він відповідає за аналітичний напрям роботи.
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Нагадаємо, в жовтні збірна України перемогла в Києві Португалію та гарантувала собі місце в фінальному турнірі чемпіонату Європи-2020 року.