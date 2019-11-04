Італійський тренер збірної України зробив татуювання герба України (фото)



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Андреа Малдера Фейсбук

Андреа Малдера працює зі збірною України з липня 2016 року

Помічник головного тренера збірної України з футболу італієць Андреа Малдера зробив татуювання українського тризуба. Відповідне фото асистент Андрія Шевченка опублікував у мережі Інстаграм.

Малдера працює в тренерському штабі національної команди з липня 2016 року. Він відповідає за аналітичний напрям роботи.

Переглянути цей допис в Instagram My New tattoo ... @ffukraine @euro2020 Допис, поширений Andrea Maldera (@malderaandrea) 4 Лис 2019 р. о 12:54 PST

Нагадаємо, в жовтні збірна України перемогла в Києві Португалію та гарантувала собі місце в фінальному турнірі чемпіонату Європи-2020 року.