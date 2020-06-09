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    ITF опублікувала регламент відбіркового турніру до Олімпійських ігор

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    ITF опублікувала регламент відбіркового турніру до Олімпійських ігор

    Через пандемію коронавірусу Олімпійські ігри в Токіо були перенесені з 2020 на 2021 рік і пройдуть з 23 липня по 8 серпня 2021 року

    На сайті Міжнародної федерації тенісу (ITF) опубліковали регламент відбіркового турніру Олімпійських ігор в Токіо.

    Учасники, яких допустять до змагань, будуть визначені на підставі рейтингів ATP і WTA-турів від 7 червня 2021 року. Не пізніше 10 червня 2021 року ITF повідомить національним федераціям про те, хто зі спортсменів візьме участь в турнірі, а не пізніше 17 червня федераціями повинна бути подана офіційна заявка.

    Нагадаємо, що через пандемію коронавірусу Олімпійські ігри в Токіо були перенесені з 2020 на 2021 рік і пройдуть з 23 липня по 8 серпня 2021 року.

    Крім цього проведення міжнародних тенісних турнірів призупинено до 31 липня. Вімблдон був скасований, а «Ролан Гаррос» перенесений з травня на вересень.

    Олімпійські ігри (Олімпіада) теніс Ролан Гаррос Вімблдон
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