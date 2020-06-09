Підстава для занепокоєння. Середній вік тенісного вболівальника – 61 рік



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Судячи зі світлин з торішнього Wimbledon, не скажеш, що тенісний вболівальник постарів Фото - Sky Sports

Тренер Серени Вільямс задумався над ідеєю створення тенісу майбутнього

Патрік Муратоґлу, тренер американської тенісистки Серени Вільямс, заявив, що хвилюється за майбутнє тенісу, так як спорт не приваблює молодих фанатів.

«Вже багато років я турбуюся про майбутнє тенісу. Середній вік тенісного вболівальника – 61 рік, це дуже багато. Тенісу не вдається оновити фан-базу. І це підстава для занепокоєння, майбутнє спорту не виглядає особливо світлим.

Ідея мого турніру в тому, щоб створити теніс майбутнього. Не планую змагатися з ATP і WTA, я просто хочу привернути до тенісу нових фанатів», - наводить слова Муратоґлу Reuters.

Нагадаємо, через пандемію коронавірусу проведення міжнародних тенісних турнірів призупинено до 31 липня. Wimbledon був скасований, а Roland Garros перенесений з травня на вересень.