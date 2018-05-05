Іван Ордець пропустить матч з «Зорею»
- Сьогодні, 12:46
-
Розсилка
Іван Ордець. Фото: ФК Шахтар
Причина відсутності футболіста - невідома
«Шахтар» оголосив склад команди на матч 30 туру української Прем’єр-ліги проти «Зорі».
Захисник «Шахтаря» Іван Ордець не відправили з командою на матч проти «Зорі».
Воротарі: Андрій П’ятов, Микита Шевченко, Олег Кудрик.
Захисники: Богдан Бутко, Додо, Сергій Кривцов, Давід Хочолава, Ярослав Ракицький, Ісмаїлі, Микола Матвієнко.
Півзахисники: Алан Патрік, Тарас Степаненко, Фред, Іван Петряк, Веллінгтон Нем, Віктор Коваленко, Дентіньо, Тайсон.
Форварди: Факундо Феррейра, Густаво Бланко-Лещук.
Матч відбудеться 5 травня. Початок - 19.30.