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    Іван Ордець пропустить матч з «Зорею»

    Причина відсутності футболіста - невідома
    «Шахтар» оголосив склад команди на матч 30 туру української Прем’єр-ліги проти «Зорі». Захисник «Шахтаря» Іван Ордець не відправили з командою на матч проти «Зорі». Воротарі: Андрій П’ятов, Микита Шевченко, Олег Кудрик. Захисники: Богдан Бутко, Додо, Сергій Кривцов, Давід Хочолава,
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    Іван Ордець. Фото: ФК Шахтар
    Іван Ордець. Фото: ФК Шахтар

    Причина відсутності футболіста - невідома

    «Шахтар» оголосив склад команди на матч 30 туру української Прем’єр-ліги проти «Зорі».

    Захисник «Шахтаря» Іван Ордець не відправили з командою на матч проти «Зорі».

    Воротарі: Андрій П’ятов, Микита Шевченко, Олег Кудрик.

    Захисники: Богдан Бутко, Додо, Сергій Кривцов, Давід Хочолава, Ярослав Ракицький, Ісмаїлі, Микола Матвієнко.

    Півзахисники: Алан Патрік, Тарас Степаненко, Фред, Іван Петряк, Веллінгтон Нем, Віктор Коваленко, Дентіньо, Тайсон.

    Форварди: Факундо Феррейра, Густаво Бланко-Лещук.

    Матч відбудеться 5 травня. Початок - 19.30.

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